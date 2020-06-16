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16.06.2020 - 09:46 |

MSÜ sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'da gerçekleşti. MSÜ'nün soru ve cevapları aynı gün adayların erişimine açıldı. Şimdi gözler sonuçlarda... Bu nedenle 'MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusu soruluyor.

MSÜ sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Binlerce askeri üniversite adayı 14 Haziran'da nihayet MSÜ sınavına girdiler. Geniş önlemlerin alındığı sınav sonrası soru ve cevaplar yayımlandı. Adaylar bu gelişme sorası az çok puan hesaplaması yaparken net sonuç ise sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonucu ile ilgili ÖSYM'den yapılmış bir duyuru yok. Geçen yıl gerçekleşen sınavın sonuçları 19 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 3 Temmuz'a çevrilmiş durumda...

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