MSÜ taban puanları! MSÜ'de YKS, TYT-AYT zorunluluğu var mı 2021?

MSÜ taban puanları neler? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. MSÜ başvurularının başlamasıyla birlikte adayların gündeminde şartlar ve taban puanlar yer aldı. MSÜ başvuruları ile ilgili detaylar açıklandı ve başvuru kılavuzu yayımlandı. MSÜ'de YKS sınavı ayrıntısı merak konusu oldu. Peki MSÜ'de YKS, TYT-AYT zorunluluğu var mı?

MSÜ'DE YKS, TYT-AYT ZORUNLULUĞU VAR MI?

ÖSYM şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

MSÜ TABAN PUALARI

Başvuru kılavuzunda şu detaylar yer aldı;

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim

Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için;

a. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz

önünde bulundurmalıdırlar).

b. 2021 YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan

almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz

önünde bulundurmalıdırlar).

DİKKAT: Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay

Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Milli Savunma Üniversitesi’nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

2020 MSÜ TABAN PUANLARI

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420