Mucize Doktor oyuncuları kimler? Ferman - Ali - Nazlı gerçek isimleri nedir?

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla büyük ilgi gören Mucize Dokto dizisi hakkında meraklı arayış sürüyor. Mucize Doktor dizisinin konusu, Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI



DOKTOR ALİ VEFA (TANER ÖLMEZ)



FERMAN ERYİĞİT (ONUR TUNA)



NAZLI GÜLENGÜL (SİNEM ÜNSAL)



BELİZ BOYSAL (HAZAL TÜRESAN)



KIVILCIM (ÖZGE ÖZDER)



TANJU KORMAN (MURAT AYGEN)



DEMİR (FIRAT ALTUNMEŞE)



AÇELYA (HAYAL KÖSEOĞLU)



SELVİ (BİHTER DİNÇEL)



GÜNEŞ (KORHAN HERDURAN)



DAMLA (MERVE DİZDAR)



ADİL ERİNÇ ( VE REHA ÖZCAN)

Doktor Ali Vefa Taner Ölmez

Doktor Ali Vefa

20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant. Dahi ama iletişim kurmakta zorlanan Ali'nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Fakat babası, Ali'yi evlatlıktan reddetti. Kimsesiz kalan Ali, onu sahiplenen Adil Hoca sayesinde hayata tutundu. Abisine verdiği doktor olma sözünü de Adil Hoca sayesinde tuttu ve tıp fakültesini birincilikle bitirdi.

Ali, şimdi asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek; sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, otizmli Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali’nin çevresinde bir aile olacak.

Taner Ölmez Kimdir?



9 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğdu.

Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare’in ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’ oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ‘’Gıyabettin’’ karakterini canlandırdığı ‘’Kapalıçarşı’’ projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ATV’de yayınlanan ‘’İstanbul’un Altınları’’ adlı dizide rol aldı.

2012 yılında, Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘’Uzun Hikaye’’ filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan’ın yönettiği ‘’Kayıp Şehir’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Sadık’’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin’in yönettiği ‘’Medcezir’’ dizisinde hayat verdiği ‘’Mert’’ karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Star TV’de yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ‘’Muhteşem Yüzyıl – Kösem’’ adlı dönem dizi projesinde ‘’Şehzade Osman’’ rolüyle yer aldı.

Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn’in sahnelediği ‘’Katil Joe’’ oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘’Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu’’ ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü’nün yönettiği ‘’Kırık Kalpler Bankası’’ sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ‘’Osman’’ rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.

2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses’in hayatının konu edildiği ‘’Müslüm’’ sinema filminde sanatçının kardeşi “Ahmet” rolünü canlandırdı.

Semaver Kumpanya bünyesinde “Semaver ve Kumpanya-Yeniden” oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak Blu TV’de yayınlanan‘’Dudullu Postası’’ adlı internet dizisinde ‘’Tayfur’’ karakteriyle yer almıştır.

Ferman Eryiğit Onur Tuna

Ferman Eryiğit

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

Onur Tuna Kimdir?

02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota , Ayla Algan , Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek , Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.

Nazlı Gülengül Sinem Ünsal

Nazlı Gülengül

20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı. Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor.

Sinem Ünsal Kimdir?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı.

Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,

2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Diziler



2016-17 Çoban Yıldızı dizi /Most Yapım

2017-18 Siyah Beyaz Aşk dizi / D Yapım

2018-19 Kızım dizi / Med Yapım

2019-... Mucize Doktor dizi / MF Yapım

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2019-... Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi

Beliz Boysal Hazal Türesan

Beliz Boysal

30'larında. Ferman'ın sevgilisi, hastanenin sahibi. Asıl mesleği avukatlık. Güzel, akıllı ya da zengin olmasına rağmen Beliz alabildiğine alçak gönüllü bir kadın. Dünya kadar parası, yurt dışında aldığı eğitimi, başarılı bir avukat oluşu, bütün meziyetleri onun karakterinin doğal bir parçası, insanlara karşı kullandığı silahlar değil. Asil bir kadın Beliz. Ucuz ukalıklardan, burnu büyüklükten ve her türlü ezici görkemden nefret eder.

Hazal Türesan Kimdir?

Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı ve seyirciden büyük beğeni topladı. 2016’da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, 2017’de Fazilet Hanım ve Kızları’nda hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. 2018 yılında Türkiye’nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar’da rol aldı. Son olarak yeni sezonda yayınlanacak Netflix Türkiye’nin ikinci projesi Atiye’de rol alan Türesan, şu anda Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat vermektedir.

Başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra beyaz perdede boy gösteren Hazal Türesan, ilk kez 2014 yılında Bir Don Juan Öldürmek, hemen ardından 2015 yılında Sol Şerit yapımlarında rol aldı. 2019 yılında İran-Türkiye ortak yapımı olan Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle adlı sinema filmiyle de büyük beğeni topladı.

Kıvılcım Özge Özder

Kıvılcım

30’ların sonunda. Hastanenin müdür yardımcısı ve Beliz’in üvey annesidir. Beliz’in kullanmadığı bütün o silahları; güzelliği, mevkisini, zekasını hiç çekinmeden kullanır... Bedeli, günahı ne olursa olsun, Kıvılcım muhakkak istediğini alır. En büyük amacı ise Beliz'den kurtulup hastanenin başına geçmektir.

Özge Özder Kimdir?

1978 yılında Ankara’da dünyaya gelen Özge Özder, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü derece ile kazanmış ve Hacettepe’de lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Televizyon ekranlarında ilk kez 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle boy gösteren güzel oyuncu, sonrasında ise Dadı, İyi Aile Robotu, Çifte Bela gibi unutulmayan yapımların kadrosunda yer almıştır. Ekranlardan hiçbir zaman uzak kalmayan Özder, Uy Başuma Gelenler, Estağfurullah Yokuşu, Hayat A.Ş. ve Aşkın Mucizeleri gibi çeşitli projelerde üstlendiği rollerle seyircinin dikkatini çekmiştir. Başrolleri Özcan Deniz ve Naz Elmas gibi isimlerle paylaştığı Haziran Gecesi’nde ise seyirciden büyük beğeni toplamıştır. Sonrasında Emret Komutanım, İyi ki Varsın ve Ömre Bedel gibi başarılı yapımlarda yer almış, Dudaktan Kalbe’de hayat verdiği Cavidan Meriçoğlu rolüyle ise adından çokça bahsettirmiştir. 2010’lu yıllarda da ekranın vazgeçilmez yüzlerinde olan Özge Özder, Umutsuz Ev Kadınları’nda başrolleri Bennu Yıldırımlar ve Songül Öden gibi isimlerle paylaşmış, sonrasında ise Kehribar, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Rüya ve Kocaman Ailem dizilerinde rol almıştır.

İlk beyaz perde deneyimi 2006 yılında Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Sınav filmindeki Candan karakteri olan başarılı oyuncu, 2007 yılında Sıfır Dediğimde ve 2008 yılında Başka Semtin Çocukları isimli yapımlarda yer almıştır. 2011 yılında ise Türkan Saylan’ın hayatını anlatan Türkan filminde hayat verdiği Zeynep karakteriyle beyaz perdenin de vazgeçilmez yüzlerinden biri olduğunu seyirciye bir kez daha göstermiştir. 2019 yapımı Konuşan Hayvanlar isimli çocuk filminde ise Bana Göz Kulak Ol Derneği yararına konuk oyuncu olarak rol almıştır.

Yeni sezonun en güçlü yapımlarından Mucize Doktor isimli dizide canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle ise yeniden televizyon ekranlarında boy gösterecektir.

Özge Özder'in Oynadığı Diziler

2019 Mucize Doktor – Yusuf Pirhasan

2017 Rüya – Cemal Şan

2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz – Cemal Şan

2016 Kehribar - Yıldız Hülya Bilban

2011-2014 Umutsuz Ev Kadınları – Merve Girgin, Eylem Koza,özlem Bayşu,Barış Erçetin

2009 Ömre Bedel – Nihat Durak, Görkem Turgut

2007 Dudaktan Kalbe – Andaç Haznedaroğlu

2006 İyi ki Varsın – Kemal Başbuğ, Erhan Baytimur, Demir Keskin

2005 Emret Komutanım – Haluk Göl, Kartal Tibet, Ömer Uğur, Sarp Levendoğlu, Taner Akvardar, Tuğba German, Oğuz Yalçın

2004 Haziran Gecesi – Andaç Haznedaroğlu

2004 Aşkın Mucizeleri – Ali Artaç

2003 Hayat A.Ş. – Erkavim Yıldırım

2003 Estağfurullah Yokuşu – Kumral Pakel, Abdullah

2003 Uy Başuma Gelenler – Berrin Dağçınar

2001 Çifte Bela – Bülent Özdural

2001 İyi Aile Robotu – Yücel Uçanoğl

2000 Dadı – Ebru Yalçın, Fatih Aksoy, Günay Köker

1993 Ferhunde Hanımlar – Murat Karahüseyinoğlu, Gülsen U. Erişdi, Altan Yücel

Özge Özder'in Oynadığı Filmler

2011 Türkan – Cemal Şan

2008 Başka Semtin Çocukları – Aydın Bulut

2007 Sıfır Dediğimde – Gökhan Yorgancıgil

2006 Sınav – Ömer Faruk Sorak

Özge Özder'in Oynadığı Tiyatro Oyunları

Üç Kız Kardeş, Müziksiz Evin Konukları, Matmazel Julie’den Esinti, Oyun, Marat-Sade, Gizli Oturum, Leons ile Lena, Ceza Kanunu, Düş oyuncakları, Baba, Bahar Noktası, Klaksonlar Borazanlar Bırtlar, İki Kişilik Hırgür, Cephede Piknik

Özge Özder'in Kazandığı Ödüller



19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – En iyi Kadın Oyuncu (Müziksiz Evin Konukları)

14.Direklerarası tiyatro ödülleri – En iyi Kadın Oyuncu (Müziksiz Evin Konukları)

Ekin Yazın Ödülleri– En iyi Kadın Oyuncu (Müziksiz Evin Konukları)

Afife Ödülleri En iyi kadın oyuncu adaylığı (Müziksiz Evin Konukları)

Cüneyt Gökçer Ödülleri Övgüye Değer Kadın Oyuncu (Marat-Sade)

Afife Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığı (Leons ile Lena)

Bedia Muvahhit ödülü En İyi Genç Kadın Oyuncu (Üç Kız Kardeş)

Sadri Alışık En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığı (Üç Kız Kardeş)

Afife Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığı (Üç Kız Kardeş)

Özge Özder'in Kazandığı Sunuculuk Ödülleri



Bedia Muvahhit ödülleri (2014)

Altın Portakal (2013)

16.Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali

15.Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali

14.Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali

Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Ödülleri

Tanju Korman Murat Aygen

Tanju Korman

40'larında, cerrahi şefi, genel cerrah, tavrı rahat ama hak ettiği saygıyı görmediğine inanıyor. Türkiye’nin en başarılı genel cerrahlarından biri. Müşterileri hep nüfuzlu, güçlü adamlar veya onların eşleridir; Tanju’nun yükseklerde çok dostu vardır. Ama o hala Adil Hoca’nın gelip onu tebrik etmesini bekler. Bu yüzden de Başhekim olmak ve Adil Hoca’nın yerini almak istiyor. Aslında Tanju, sadece ama sadece, Adil Hoca’nın saygısını istiyor.

Murat Aygen Kimdir?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır‘da doğmuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal- Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.Rol aldığı bazı sinema ve dizi projeleri; Av Mevsimi, Ankara Ekspresi, Kül ve Ateş,Bodrum Masalı, Maral, Medcezir.

Demir Fırat Altunmeşe

Demir



20'lerinde, cerrahi asistan, Ali’ye rakip, şeytan tüylü, milyoner bir ailenin oğlu ama asla elde edemeyeceği bir saygının ve kazanamayacağı bir kalbin peşinde. Demir, Nazlı’ya gizlice aşık. Onu gerçekten bütün kalbiyle seviyor. Ama Nazlı, Ali’yi seçecek ve bu, Demir’e ağır gelecek. Demir, Nazlı’nın kendisi dururken nasıl olup da Ali’yi seçtiğini bir türlü anlamayacak ve bununla bocalayacak. Hastanede asistanlar arasında rekabet başlayınca Demir iyice köşeye sıkışacak.

Fırat Altunmeşe Kimdir?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fırat Altunmeşe, Craft Oyunculuk Atölye’sinde 2 sene boyunca oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk olarak 2013 yılında yönetmenliğini Feride Kaytan’ın üstlendiği ‘’Vicdan’’ dizisinde kamera karşısına geçmiştir. ‘’Kaçak Gelinler’’, ‘’Maral’’ ve ‘’Kehribar’’ projelerinde de kendisinden çokça bahsettirdikten sonra 2016 yılında başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı ‘’Cesur ve Güzel’’ dizisinde dikkatleri iyice üzerine çekmiştir. Son olarak 2017 yılında yönetmenliğini Ömer Uğur, Burak Çetinkaya ve Koralp Gümüş’ün paylaştığı ‘’Aslan Ailem’’ dizisinde Umut karakterini canlandırmıştır.

Beyaz perde kariyerine de 2015 yılında ‘’Hesapta Aşk’’ filmiyle başladıktan sonra 2017 yılında yer aldığı ve başrollerini Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ve Elit Andaç Çam ile paylaştığı ‘’Sofra Sıraları’’ filmiyle büyük bir başarı yakalamıştır. Son olarak ise, Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı ve Altunmeşe’nin başrollerinde yer aldığı ‘’Yengeç’’ filmi 2019’un sonlarında vizyona girecektir.

Oyunculuk kariyerinin dışında müzik kariyerini de başarılı bir şekilde devam ettiren Fırat Altunmeşe şimdi Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Mucize Doktor’’ dizisinde Demir karakterine hayat verecektir.

Fırat Altunmeşe'nin Oynadığı Diziler

2019 Mucize Doktor – Yusuf Pirhasan

2017 Aslan Ailem – Ömer Uğur, Burak Çetinkaya, Koralp Gümüş

2016 Cesur ve Güzel – Ali Bilgin, Kerem Çatay

2016 Kehribar – Yıldız Hülya Bilban, Ömer Aydın

2014-2015 Maral – Barış Yöş, Deniz Koloş

2014 Kaçak Gelinler – İnci Balabanoğlu Ahıska, Kerem Çakıroğlu

2013 Vicdan – Feride Kaytan

Fırat Altunmeşe'nin Oynadığı Filmler

2019 Yengeç – Enes Ateş

2017 Sofra Sırları – Ümit Ünal

2015 Hesapta Aşk – Gönenç Uyanık

Açelya Hayal Köseoğlu

Açelya



20'lerinde, hemşire, Nazlı’nın ev arkadaşı, güzeller güzeli bir kız ama en yakın dostunu kıskanıyor. Hırslı, güzel, bakımlı, neşeli, flörtöz bir hemşiredir Açelya. Hayatta en rahatsız olduğu şey doktorlar ve hemşireler arasındaki hiyerarşidir. Demir’e, onu ilk kez gördüğünden beri, deliler gibi aşık. Ve ister istemez hemşire değil de bir doktor olsaydı, Demir’e karşı şansının daha fazla olacağını düşünmeden edemiyor. Nazlı’yı çok seviyor aslında. Ama doktor olduğu, daha güzel olduğu ya da başka bir şey için değil, sadece ama sadece Demir’in kalbini çalmayı başarabildiği için onu kıskanıyor.

Hayal Köseoğlu Kimdir?

1993 doğumlu olan Hayal Köseoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü’nde öğrenimine devam ediyor. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Ufak Tefek Cinayetler’de canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanındı. Sinema kariyerine fantastik-gençlik filmi Özgür Dünya ile adım atan genç oyuncu, başrollerinde yer aldığı Sesinde Aşk Var ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Post prodüksiyonu devam eden ve 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan sinema filmleri Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Fantastik Hikayeler Makinesi ve DasDas prodüksiyonu antik oyun Yakaranlar ile tiyatro izleyicisinden de tam not alan Hayal Köseoğlu, oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı olarak müzik çalışmalarını da sürdürüyor. Hayal Köseoğlu’nun dijital müzik platformlarında sözü-müziği kendisine ait olan pek çok şarkısı bulunuyor.

Selvi Bihter Dinçel

Selvi



40’ların başında. Başhemşire, yetkin, asistan cerrahlar için anne figürü, aktif bir kadın ama özel hayatında çekingen biri. Yıllar yılı hastane tozu yuttuktan sonra doktor gibi olmuş artık. Aslında uzun yıllardır içten içe Adil Hoca’ya hayranlık besliyor. Ama çekingen biri olduğu için, ilk evliliğinden çocukları olduğu için, yakışık almaz diye bu hisleri üstüne hiç harekete geçmemiş, geçmiyor.

Bihter Dinçel Kimdir?

1982 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi.

İzmir’de kendi yazdığı oyunlar, çeşitli özel tiyatrolar tarafından sahnelendi. Bir yıl İzmir Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli oyuncu olarak çalıştı. 2006 yılında BKM Mutfak Atölye çalışmalarına dahil oldu. Avrupa Yakası ilk televizyon dizisi oldu. Çeşitli dergilerde deneme ve makaleleri yayımlandı. 2013 yılı Şubat ayında “Gebelere Balon” adlı kitabı yayınlandı. 2001 yılından beri dizi film, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapmaktadır.

Bihter Dinçel'in Oynadığı Diziler

Avrupa Yakası (2006-2008)

Karamel (2008)

Haneler(2009)

Geniş Aile(2009-2011, TV Dizisi)

Vay Arkadaş ( 2010, Sinema Filmi)

Mutlak Adalet (2012, Sinema Filmi)

Ali Ayşe’yi Seviyor(2013)

Kertenkele(2014-2016, TV Dizisi)

Gurbette Aşk(2014)

Dur Durabilirsen(2014, TV Programı)

Geniş Aile Yapıştır(2015, Sinema)

3G Show (2015, TV Programı)

Bana Sevmeyi Anlat(2016, TV Dizisi)

Tehlikeli Karım (2018)

Ailecek Şaşkınız (2018, Sinema)

Mucize Doktor(2019, TV Dizisi)

Güneş Korhan Herduran

Güneş

20lerinde, erkek hemşire, hastanenin dedikodu gazetesi, neşeli ama ümitsiz bir hayali var. Aslında oyuncu olmak istiyor. Bir de bölüm sekreteri Gülin’i… Güneş, ancak gerçekle yüzleştiğinde ve büyümeye başladığında, Gülin ona bir şans verecek.

Damla Merve Dizdar

Damla



20lerinde, cerrahi asistanı, sevimli ukala, aşırı rekabetçi, hatta yer yer insafsız ama sadece hayattaki yerini arıyor.

Damla’nın inanılmaz bir hırsı, mizaç olarak aslında birer kan damlası kadar birbirlerine benzedikleri annesiyle bütün hayatına şekil veren problemli bir ilişkisi ve ihtiraslı bir cerrahlık hayali var. Bu yüzden Damla Berhayat Hastanesi’ne kıran gibi girecek. Ali, Nazlı ve Demir arasındaki dostluk ortamına dev bir rekabet getirecek. Asistanlar arasında rekabet başladığında da bir adım olsun öne geçmek için elinden geleni ardına koymayacak. Milleti birbirine düşünecek, fikir çalacak, yalanlar söyleyecek. Damla başarı için her şeyi yapacak.

Ama yetmeyecek… Asla yetmeyecek…

İşin enteresan tarafı. Bütün bunları büyük bir nezaketle, tam bir cici kız modunda, sevimlilikle yapacak Damla. Doğasında kötülük olan bir kız değil o. Kimseyle bas bas kavga etmeyecek. Tatlı tatlı sinirini bozacak insanların. Hırsını günlük bir kıyafet gibi taşıyacak üstünde. Doğal, kendiliğinden, zariflikle ve şirinlikle...

Merve Dizdar kimdir?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimini "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapmıştır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Merve Dizdar’ın Oynadığı Diziler

Mucize Doktor / Damla / 2020

Vatanım Sensin / Efsun / 2017

7 Yüz / Nihal / 2017

Kertenkele / İrem / 2015

Beş Kardeş / Fatma / 2014

Doksanlar / Selin / 2013

Kavak Yelleri / Saliha / 2012



Merve Dizdar’ın Oynadığı Filmler

Eltilerin Savaşı / Gizem / 2020

Yok Artık 2/ 2016

Mandıra Filozofu / 2013

Bir Ses Böler Geceyi / 2011

Tiyatro

Yutmak- Craft Tiyatro /2017

Kuşlar- Semaver Kumpanya /2015

Bir İnfazın Portresi-Semaver Kumpanya /2012

Titus Andronicus-Semaver Kumpanya /2013

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler –İş Sanat /2013

En Mutlu Kim- Akbank Çocuk Tiyatrosu/2011

Adil Erinç ve Reha Özcan

Adil Erinç



50'lerinde, Başhekim, Ali’nin mentoru ve manevi babası. İyi niyetli, babacan bir adam ama fazla korumacı olabiliyor. Otuz seneyi aşan doktorluk kariyerinde sayısız hastayı iyi etmiş bir doktor; literatüre katkıda bulunmuş, makaleleri yabancı dergilerde yayınlanmış bir beyin cerrahı. Ferman gibi, Tanju gibi nice cerrahi dehalar yetiştirmiş bir hoca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, hastalarını, çevresindeki herkesi her daim kollayan, kimi hastasının masrafını kendi cebinden ödeyen, kimini de Ali gibi kanadının altına alan bir güzel adam. Tıbbın tek bir kanunu olduğuna, onun da hasta olduğuna inanan, idealist bir başhekim.

Reha Özcan Kimdir?

1965 yılında Bingöl’de doğdu. 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu.

Reha Özcan'ın Oynadığı Diziler

2017 -2019 Bizim Hikaye

2017 Adı Efsane (Devrim Yalçın)

2015 Gecenin Kraliçesi (Durul Taylan)

2014-2015 Maral: En Güzel Hikayem (Deniz Koloş)

2014 Karadayı (Cem Karcı, Uluç Bayraktar)

2013 Fatih (Merve Girgin)

2013 Muhteşem Yüzyuıl (Durl Taylan)

2012 Suskunlar (Çağrı Lostuvalı)

2011 Üsküdar’a Giderken (Selçuk Aydemir)

2011 Kurtlar Vadisi Pusu (Sadullah Şentürk)

2009 IV.Osman (Serkan Birlik)

2007 Dağlar Delisi (Taner Akvardar)

2005 Naciye’yi Kim Sevmez (Avni Kütükoğlu)

Reha Özcan'ın Oynadığı Filmler

2017 İstanbul Kırmızısı (Ferzan Özpetek)

2016 Sen Benim Herşeyimsin (Tolga Örnek)

2015 Öyle ya da Böyle (Alper Kaya)

2014 Çare-sizlik (Kısa Film)

2014 Unutursam Fısılda (Çağan Irmak)

2014 Buna Değer (Can Oral)

2013 Ölü ya da Diri (Jorgo Papavassiliou)

2013 Kor (Kısa Film) (Cihan Sağlam)

2012 Tepenin Ardı (Emin Alper)

2011 Yangın Var (Murat Saraçoğlu)

2011 Buhar (Kısa Film) (Abdurrahman Öner)

2008 Bahtı Kara (Theron Patterson)

Reha Özcan'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2019 Terk

2017- 2018 Ruki

2017 Bir Çingenenin Yok Edilişe Ağıtı

2016 Ted Bundy

2014İmparatorluk Kuranlar Yahut Şürmürz

2014 Güneş Batarken Bile Büyük

2013 Rain Man

2013 Bent

2012 Inishmorelu Yüzbaşı(Kedi) (Martin McDonagh)

2011 Sezuan’ın İyi İnsanı (Bertolt Brecht)

2010 Bedensiz Kadın (Mate Matisic)

2009 Yaban Ördeği (Henrik İbsen)

2008 Gergedan (Eugène Ionesco)

2008 Kamyon (Memet Baydur)

2008 Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Haldun Taner)

2005 Topor-Parti (Roland Topor)

2005 Nemrut (Gülşah Banda)

2002 İki Kişilik Hırgür (Eugène Ionesco)

2001 Guguk Kuşu (Ken Kesey)