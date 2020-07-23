Mudanya Ateşkes Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Mudanya ateşkes antlaşması Osmanlı imparatorluğunu hukuken bitiren bir antlaşmadır. Mudanya ateşkes antlaşması Bursa'da imzalanmıştır. Bursa'nın Mudanya kentinde imzalanan bu antlaşma Ankara hükümeti ve İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Mudanya ateşkes antlaşması toplam 14 maddeden oluşan bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre Kurtuluş savaşının da askeri safhası sona ermiştir.



Mudanya Ateşkes Antlaşması Kısaca Özeti



Büyük Taarruz zaferinin ardından İtilaf devletleri telaşa düşmüştü. Osmanlı imparatorluğunu yeni bir antlaşmaya zorlayan İngiliz hükümeti Bursa'da bir antlaşma yapmak üzere Osmanlı devletini ikna etti. Görüşmelere Yunanistan temsilcisi ise katılmayı reddetmiştir. Bursa'nın Mudanya ilçesinde toplanan heyete Osmanlı imparatorluğunu İsmet İnönü temsil etmiştir. İmzalanan antlaşmaya göre Kurtuluş savaşının askeri safhası bitmiştir. Bu süreçten itibaren ise Kurtuluş savaşının politik safhası başlamıştır. Bu antlaşma ile birlikte Doğu Trakya ve İstanbul'da bir savaş gerçekleşmeden itilaf devletlerinden kurtulmuştur. Yunanistan ile sınır Meriç nehri olarak belirlenmiştir.



Mudanya ateşkes antlaşması görüşmelerinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul hükümetine devredildi. Böylelikle Osmanlı imparatorluğu da hukuken sona erdi.



Mudanya Ateşkes Antlaşması Tarihi



Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanmış olan bir antlaşmadır.



Mudanya Ateşkes Antlaşması Maddeleri (Şartları)



1) Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan çatışmalar sona erecektir.

2) Doğu Trakya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri verilecektir.

3) İstanbul, boğazlar ve çevreleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilecektir.

4) İtilaf devletlerinin askerleri barış antlaşması imzalanana kadar İstanbul'da kalmaya devam edecektir.

5) Yunanistan kuvvetleri Meriç nehrinin gerisine çekilecektir.

6) Yunan Jandarmaları da dahil bütün Yunan kuvvetleri mümkün olunan en kısa sürede geri çekilecek. Çekildiği yerleri ise Türk tarafına teslim edecektir. Bu tahliye ise en fazla 30 gün içerisinde tamamlanacaktır.

7) Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti güvenliği ve asayişi sağlamak için sekiz bin kişilik bir orduyu tahsis edebilecektir.

8) Yunanistan askerlerinin geri çekilmesi esnasında gözetim müttefiklerin eşliğinde gerçekleşecektir.

9) Antlaşma imzalandıktan sonra 3 gün içerisinde yürürlüğe girecektir.

10) Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti Doğu Trakya'nın tahliyesi tamamlanana kadar bu bölgede herhangi bir askeri faaliyet yürütemeyecek.

11) Müttefik birliklerinin askerleri bulundukları yerde kalacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti de bunu kabul edecektir.

12) Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumetinin ordusu boğazlardan on beş kilometre ötesine geçemeyecektir.

13) Müttefik ordularının geri çekilmesi Yunanistan ordusunun geri çekilmesinden yaklaşık 30 gün sonra tamamlanacaktır.

14) Müttefik ordularının yedi taburu Doğu Trakya'yı işgal edecek ve asayişi sağlayacaktır.



Mudanya Ateşkes Antlaşması Önemi



Osmanlı imparatorluğu bu antlaşma ile birlikte hukuken sona ermiştir. Ayrıca Kurtuluş savaşının askeri safhası bu antlaşma ile birlikte bitmiştir. Bundan sonra ise hukuki süreç resmen başlamıştır. Ayrıca Yunan kuvvetleri bu antlaşma ile birlikte Türkiye topraklarından tamamen çıkarılmıştır. Kurtuluş savaşı bütün dünyada kabul görmüştür.



Mudanya Ateşkes Antlaşması Özellikleri



- Barış antlaşmasına neden olmuş bir antlaşmadır.

- Kurtuluş savaşının askeri safhasını sona erdirmiştir.

- Politik süreç başlamıştır.

- Çatışmanın önüne geçilmiştir