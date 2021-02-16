16.02.2021 - 13:35 |
Müge Anlı'da gergin anlar! Hem bilmiyorsunuz hem de yazmıyorsunuz
Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da dere yatağında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili dün flaş bir gelişme yaşanmıştı. Cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada küçük kızın amcası Sinan Tirsi (14) cinayeti işleğini itiraf etmişti. Katil zanlısı amcanın adını sürekli yanlış söyleyen Müge Anlı, kendisini uyarmayan set çalışanlarına "Hem bilmiyorsunuz hem de yazmıyorsunuz" diyerek azarladı.
14 yaşındaki amcası tarafından öldürülen 7 yaşındaki İkranur'un olayında Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında set çalışanlarını sert çıkıştı. Katil zanlısı amcanın canlı yayında adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, kendisini uyarmayan çalışanlarını "Hem bilmiyorsunuz hem de yazmıyorsunuz" diyerek azarladı.
"BİLMİYORSUNUZ, YAZMIYORSUNUZ DA"
Katil zanlısı Sinan yerine Yusuf diye bahseden Müge Anlı, ismi sürekli yanlış söylemesine rağmen kendisini uyarmayan set çalışanlarına "Ben dediğimde niye her dediğime 'he' diyorsunuz. Siz kendiniz de bilmiyorsunuz, yazmıyorsun da. Sanki ben bütün sülalenin ismini öğreneceğim" diyerek tepki gösterdi.
Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandıİZMİR'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin "Polis geldi, yayını kesin" uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.