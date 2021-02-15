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15.02.2021 - 17:10 | | DHA

Son dakika... İkranur Tirsi'nin katili amcası ve halası çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden küçük kızın amcası S.T. (14) ile halası A.T. (20) tutuklandı.

Son dakika... İkranur Tirsi'nin katili amcası ve halası çıktı

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası S.T. (14) 'Kasten öldürme', halası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Delil karartma’ suçundan tutuklanan hala Ayşe Tirsi’nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Ayşe Tirsi’nin olaydan sonra yeğeni İkranur için üzüntüsünü ifade ettiği ‘Sevda Tirsi’ adlı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, “Kuzum yeni bir yıla sensiz girdik kardeşlerin buradaydı sen yoktun. İkram seni çok özledik sensiz yeni yılın hiçbir önemi yok. Ha 2020 ha 2021 ne fark eder sen olmadıktan sonra ama yine de yeni yılımız kutlu olsun meleğim seni çok özledim, seni çok seviyoruz İkranur’um” ifadelerine yer verdiği görüldü.

Son dakika... İkranur Tirsinin katili amcası ve halası çıktı

‘SENİ UNUTTUK SANMA’

Ayşe Tirsi’nin bir başka paylaşımında ise ‘İkranurum seni çok özledim seni unuttuk sanma sakın. Hala kalbimizde ve aklımızdasın, seni çok seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Hiçbir açıklama yok, bir haber yok. Ama inşallah çıkacak, peşini bırakacağımızı sanmasın, kimse adalet yerini bulmazsa, biz halaların olarak amcaların baban babaannen deden peşini bırakmayacağız” diyerek sözde üzüntüsünü ifade etmeye çalıştığı görüldü.

‘BİR ÇOCUK DAHA MI ÖLSÜN KATİLLERİN YAKALANMASI İÇİN’

Ayşe Tirsi geçen süreyi hatırlatarak olayın aydınlatılamamasına tepki gösterdiği bir başka sosyal medya paylaşımında ise, “Benim kuzum yerinde rahat yatamıyor katili çıkmadı diye, biz yeğenimin mezarının başına doğru düzgün gidemiyoruz bu yüzden. Neredeyse 5 ay oldu, hiçbir şey yok ortada. İlla bir çocuk daha mı ölsün, böyle katillerin yakalanması için. İnşallah sana bunu yapan yakalanır sende rahat uyursun bizde rahatlarız” ifadelerine yer verdi.

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