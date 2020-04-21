Münazara Nedir, Nasıl Yapılır? Münazaranın Kuralları Nelerdir?

Ülkemizde münazara dersleri müfredata girmiş ve öğretmenler bu konuda eğitim almaya başlamıştır. Şimdilik belirlenen pilot okullarda münazara seçmeli ders olarak yer almaktadır.

Münazara Nedir?

Önceden hazırlanmış olan bir konuda değişik görüşlere sahip olan kişilerin, karşılıklı olarak görüşlerini savunması, kanıtlaması, açıklaması gibi gelişmelerle seyreden bir söyleşi türüdür. Başka bir ifade ile münazara, sorunlara çözümler aranır iken karşılıklı zıt görüşler ortaya çıkar. Bu zıt görüşlerin karşılıklı olarak savunulması olayına münazara denir.

Münazaralar, ortaya atılmış olan sorunların farklı bakış açıları ile çözümlenmesi, ortaya çıkartılması için gereklidir. Tartışma yapılırken belirlenmiş olan kurallar bütünü münazara için de geçerlidir.

Münazara Nasıl Yapılır?

Bir başkanın yönetiminde gerçekleştirilen münazaralar, jüri önünde yapılır ve belirlenen gruplardaki konuşmacılar üç ya da dört kişi olarak belirlenir. Her grup kendi başkanını ya da sözcüsünü seçer. Belirlenmiş olan grup sözcüleri gruptaki diğer üyeleri tanıtır ve konuyu hangi yönüyle savunacaklarını belirtirler.

Sonrasında grup üyeleri sırayla konuşmalarını gerçekleştirirler. Konuşmacıların her biri için belirli bir süre tanınır. Son aşama olarak da grup başkanı savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler. Jüri, grupların hazırlıklarını, konuşmadaki başarılarını ve savunmalarını göz önünde bulundurmak koşuluyla değerlendirme yapar ve kazanan tarafı belirler.

Münazaralarda tartışılan konular, değişik açılardan değerlendirilir, antitez ve tez olarak açıklanabilir niteliğe sahip olmalıdır. Münazara ortamında karşılıklı olarak gösterilen hoşgörü ve saygının, anlayışlı, sabırlı, nazik olmanın; verilen zamana, konuşma kurallarına ve sıralamaya uymanın sonuca ulaşmada birçok yararı vardır.

Münazaranın Kuralları Nelerdir?

Münazara yapılırken tartışan kişilerin belirlenmiş olan bazı kurallara uyması gerekmektedir. Bu kurallar:

- Gerçeği, yararlı olanı ve uygun olanı bulmak için uğraşmak

- Münazaraya, sorunların çözümü için hazırlıklı olarak gelmek

- Tartışma konularının dışına çıkmamak

- Düşünceleri açık, kısa ve anlaşılır bir biçimde söylemek

- Daha önceden ifade edilmiş olan düşünceleri tekrar etmemek

- Zıt olan görüşleri birleştirmek için uğraşmak

- Münazarayı kişiselleştirmemek, benlik sorunu haline getirmemek

- Toplantı boyunca başkanın yapacağı uyarılara karşı gelmemek

- Aynı konu için üst üste söz hakkı istememek

- Yapılan konuşmaları ilgi ile dinlemek

- Başkalarını yermemek, kendini övmemek

- Sonucu hoşgörü çerçevesinde karşılamak.