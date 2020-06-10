Münir Karaloğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu aslen nereli?

Münir Karaloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Antalya Valiliği görevini yürütmekte olan Münir Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğine atandı. Peki Münir Karaloğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MÜNİR KARALOĞLU KİMDİR?

Münir Karaloğlu (d. 1964, Kaptanpaşa, Çayeli, Rize), Türk bürokrat.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Karakeçili kaymakam vekilliği, Harran, Çekerek, Reşadiye kaymakamlıkları, Kırklareli Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, (başbakan danışmanı) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapmıştır. 11 Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Van İline Vali olarak atanmıştır. 4 Ağustos 2013 tarihli 28728 sayılı yayımlanan Resmî Gazete gereği Bursa Valiliğine atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Antalya Valisi olarak atanmıştır. 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan son kararname ile Diyarbakır Valiliğine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.