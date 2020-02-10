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10.02.2020 - 16:02 | | DHA

Mustafa Akıncı'ya bir tepki de KKTC vatandaşlarından geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.

Mustafa Akıncı'ya bir tepki de KKTC vatandaşlarından geldi

Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemediklerini kaydeden vatandaşlar, "Akıncı yanlış yaptı. Rumlar silahlanırken, sırf seçim için Türkiye'ye yönelik açıklama yapması, Hatay'ı örnek göstermesi doğru değil" yorumları yaptı.

"RUMLAR SİLAHLANIYOR, YA BİZ?"

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar da, Akıncı'nın yaptığı açıklamalarla Kıbrıs Türk Halkını böldüğünü savundu. Bayar şunları kaydetti;

"Akıncı bizi bölmüş oluyor böyle açıklamalar ile. Akıncı gereksiz açıklamalar yapıyor. Hatay'ı neden karıştırıyorsun. Aynı hatayı Barış Pınarı Harekatı'nda da yaptı. Kıbrıs Türk Türk Kalacak sözü 1949'da özgürlük liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün ortaya attığı bir paroladır. Kemikleri sızlıyordur liderimizin. Rumlar ne diyor? Vatanı birleştireceğiz Girne'de kahve içeceğiz. Rumların hedefi Kıbrıs Türklerini bir birine düşürmek istiyorlar. Rumlar aşırı derece silahlanıyor? Niçin, ne gerek var? Biz ne yapıyoruz, parçalanıyoruz. Akıncı Cumhurbaşkanı seçilecekse toplumu birleştirmesi lazım."

VATANDAŞLARDAN AKINCI'YA TEPKİ

KKTC vatandaşları da Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Akıncı'nın açıklamalarını 'tahilsizlik' olarak değerlendiren vatandaşlar, bunun 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. Vatandaşlar, Akıncı'ya "Akıncı'nın bu konuşmalarını beğenmiyoruz. Türkiye'ye karşı açıklamalarını onaylamıyoruz. Düşünülüp taşınılmadan söylenen sözler. Bir Türkiyemiz var zaten, ona karşı konuşmaları onaylamıyoruz. Türkiye olmazsa Kıbrıs olmaz. Seçim zamanı yaklaşıyor, kararımızı buna göre vereceğiz" sözleriyle tepkilerini gösterdi.

 

 

 

 

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