Namaz vakitleri: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitleri günün her saat diliminde merak ediliyor. Beş vakit namaz kılan vatandaşlar, yaşadığı şehrin ezan saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte il il namaz vakitleri 2020...

NAMAZ VAKİTLERİ ANKARA





NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL





NAMAZ VAKİTLERİ İZMİR





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