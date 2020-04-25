25.04.2020 - 11:15 |
Namaz vakitleri: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020
İl il namaz vakitleri merak konusu oldu. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020 kaçta okunuyor? İslam alemi için farz olan beş vakit namaz, Ramazan ayında da özenle yerine getiriliyor. Namaz kılan vatandaşlar, yaşadığı şehrin namaz vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri 2020...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitleri günün her saat diliminde merak ediliyor. Beş vakit namaz kılan vatandaşlar, yaşadığı şehrin ezan saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte il il namaz vakitleri 2020...
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