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25.04.2020 - 11:15 |

Namaz vakitleri: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020

İl il namaz vakitleri merak konusu oldu. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020 kaçta okunuyor? İslam alemi için farz olan beş vakit namaz, Ramazan ayında da özenle yerine getiriliyor. Namaz kılan vatandaşlar, yaşadığı şehrin namaz vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri 2020...

Namaz vakitleri: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitleri günün her saat diliminde merak ediliyor. Beş vakit namaz kılan vatandaşlar, yaşadığı şehrin ezan saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte il il namaz vakitleri 2020...

NAMAZ VAKİTLERİ ANKARA

Namaz vakitleri: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL

Namaz vakitleri: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020

NAMAZ VAKİTLERİ İZMİR

Namaz vakitleri: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saatleri 2020

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Muğla'da sahibinden 15 milyon dolara satılık adaGökova Körfezi'ndeki Gelibolu Adası, 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. İş insanı Özgür Kürşat, kendisiyle birlikte 22 hissedarın bulunduğu adayı alacak kişiyle, pazarlık yapılacağını söyledi.
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