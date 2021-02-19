NASA: Salda, Mars’a dair fikir verecek

Salda Gölü ve Jezero Krateri’nin birlikte fotoğrafının yer aldığı paylaşımda şöyle denildi: “Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye’deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var. Salda Gölü, bir zamanlar bir göl içerdiği düşünülen Jezero Krateri’nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren dünyadaki bilinen tek göldür.”

‘Bilime ışık tutacak’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Salda Gölü’nün bilim dünyasını heyecanlandıran bir çalışmaya ışık tutacağını bildirdi. NASA’nın paylaşımına ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Kurum, “Doğal halini koruyarak geleceğe taşıyacağımız Salda Gölü benzersiz yapısı ve görsel güzelliğinin yanı sıra bilim dünyasını heyecanlandıran bir çalışmaya da ışık tutacak. NASA gibi biz de Jezero Krateri’ndeki çalışmanın sonuçlarını merakla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.