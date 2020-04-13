MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!"
ABONE OL
13.04.2020 - 09:41 | | İHA

"Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!"

İstanbul Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaptı. Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.

"Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!"

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone'lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.

"POLİSLER BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR"

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.

Koronavirüse karşı mezar taşına 'evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdıSamsun'un Çarşamba ilçesinde mermer ustası Tarık Gündüz (35), koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına dikkat çekmek için atölyesinde imal ettiği mermer mezar başlığına 'evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı. Mezar başlığını şaşkınlık yaşarken, Gündüz, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kumar oynayan 5 kişiye 15 bin 750 TL ceza!

Kumar oynayan 5 kişiye 15 bin 750 TL ceza!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Af Yasası çıktı mı? İnfaz yasası mecliste oylandı mı, son gelişmeler neler?

Af Yasası çıktı mı? İnfaz yasası mecliste oylandı mı, son gelişmeler neler?

Sıradaki Haber