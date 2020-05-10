Nefes borusuna erik kaçan Alya bebek hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yaşayan ve 3 yıl önce evlenen Feride- Sezer Aslan çiftinin Alya ve Asya ismini verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Alya Aslan'ın dün akşam saatlerinde yemeğe çalıştığı erik, nefes borusuna kaçtı. Ailesinin ilk müdahalede bulunduğu Alya, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alya Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberle yıkılan Feride- Sezer Aslan çifti, büyük üzüntü yaşadı. Alya Aslan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Merkeze bağlı Hacıali köyünde kılınan cenaze namazı sonrası Alya Aslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Muhtar Şahin Akçay, "Erik, çocuğun boğazına kaçıyor. Cenazeyi hastaneden aldık ve köyde defnettik. Çok zor. Allah ailesine sabırlar versin" dedi.