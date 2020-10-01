01.10.2020 - 21:57 | | AA
Nevşehir Kalesi'ni Azerbaycan ve Türk bayrağı aydınlattı
Nevşehir Kalesi'nin surlarına ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı.
Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen uygulama güzel görüntü oluşturdu.
Belediyenin etkinliğinde, kale surlarının iki ülke bayraklarına ait renklerle aydınlatılmasına vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Etkinliğin, bir süre akşam saatlerinde devam edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.