Nevşehir Kalesi'ni Azerbaycan ve Türk bayrağı aydınlattı

Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen uygulama güzel görüntü oluşturdu.

Belediyenin etkinliğinde, kale surlarının iki ülke bayraklarına ait renklerle aydınlatılmasına vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Etkinliğin, bir süre akşam saatlerinde devam edeceği belirtildi.