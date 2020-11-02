Nevzat Aydın kimdir, kaç yaşında? Nevzat Aydın'ın mesleği ne?

Nevzat Aydın kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İzmir'de meydana gelen depremin ardından 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan ve tüm Türkiye'ye umut olan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tüm eğitim masraflarını karşılamak istediğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nevzat Aydın bu açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından arama motoru üzerinden sıkça araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki Nevzat Aydın kimdir?

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın, (d. 8 Mart 1976); Türk girişimci, melek yatırımcı ve mentor. Aydın, Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portali Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve CEO’sudur.

2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en yüksek değerlemesi olan $589 milyon karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platform Delivery Hero bünyesine katıldı. 2010-2012 tarihleri arası Dragon's Den programındaki yatırımcı/jürilerden biri olarak yer almıştır. 2013 ve 2015 yıllarında Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi’nde birinci seçildi. 2017'de ise American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü'ne layık görülmüştür.

EĞİTİM YILLARI

Nevzat Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Boğaziçi mezunlarına özel ABD üniversiteleri bursu aldı ve San Francisco Üniversitesi’nde İşletme, Ekonomi MBA programına başladı.

Nevzat Aydın, 21 yaşında hayata geçirdiği ilk girişimcilik projesinde, arkadaşlarıyla birlikte, 700 kişilik bir kafileyi en sevdiği grup olan U2’nun Yunanistan’ın Selanik şehrindeki konserine götürdü. Öğrencilik yıllarında kimi kurumsal şirketlerde stajyerlik yaptı. Bu tecrübe sonunda, kariyerine kurumsal hayatta devam etmek istemediğine karar verdi.

San Francisco’daki yüksek lisans eğitimi sırasında, Silikon Vadisi’ndeki start-up ortamını gözlemleme şansı yakaladı. Yemek siparişi modelleri özellikle ilgisini çekti ve Türk tüketicisine özel bir model geliştirerek, bu alanda bir girişim başlatma kararı aldı. MBA’ini bitirmesine 6 ay kala okulu yarıda bırakarak, Yemeksepeti’ni hayata geçirmek için İstanbul’a döndü.

KARİYERİ

Nevzat Aydın 2001 yılından bu yana Yemeksepeti.com’un CEO’su olarak görev yapmaktadır.

Nevzat Aydın, Türkiye’nin ilk çevrimiçi yemek siparişi sitesi Yemeksepeti.com’u Melih Ödemiş (CTO), Gökhan Akan (CFO) ve Cem Nufusi (Satış Direktörü) ile birlikte 2001 yılında kurdu. Yemeksepeti’nin hizmet vermeye başladığı dönemde Türkiye’de internet penetrasyonu ve kişisel bilgisayar kullanımını halen çok düşük seviyedeydi. Bu nedenle şirket İlk 5 yıl boyunca kar elde etmedi. Ancak müşteri deneyimine verilen önem ve iş modelinin sunduğu kolaylıklar sayesinde Yemeksepeti, kullanıcıları ve restoranları internetin sunduğu potansiyellere ikna etmeyi başardı.

Aydın’ın vizyonu doğrultusunda, Yemeksepeti yıllar içerisinde her an en yeni teknolojileri kendine adapte etmeyi ve kullanıcı memnuniyeti alanında dünya standartlarında adımlar atmayı sürdürdü. Şirket 2010 yılında mobil altyapısına yatırım yapmaya başladı. 2013 yılında Online Kredi Kartı ile ödeme sistemini devreye soktu. Sonraki yıl ‘Türkiye’de yemekle özdeşleşmiş en kapsamlı internet mecrası olma’ hedefiyle [www.yemek.com] isimli internet portalini yayına aldı.

2016 yılı itibarıyla Yemeksepeti, Türkiye'de 66 şehirde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 19 binden fazla restoranla toplam 9 milyon kullanıcısına hizmet vermektedir. Günde aldığı 300 bin sipariş 800 bin kullanıcıya ulaştırılmaktadır. 17’inci yılında şirketin yıllık büyümesi halen yüzde 50’nin üzerindedir. Şirketin, şeffaflık iletişim ve yaratıcılık üzerine kurduğu kurum kültürü, ciro büyümesini ve şirketin teknoloji ve hizmet kalitesi bakımından ortaya koyduğu yenilikleri desteklemektedir.

Yemeksepeti 2008 yılında, European Founders Fund’dan ilk yatırımını aldı. 2012 yılında, 14 milyar Euro fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük 10 yatırım fonu arasında yer alan General Atlantic’ten 44 Milyon tutarında yatırım aldı. Bu aynı zamanda General Atlantic’in Türkiye’deki ilk yatırımıydı.

Yemeksepeti 2009 yılında ilk kez yurtdışına açıldı ve www.Foodonclick.com markası ile Dubai’de hizmet vermeye başladı. 2015 yılında Delivery Hero satışı gerçekleştiğinde hizmet verdiği ülke sayısı, Umman, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya dahil 10’du.

2015 yılında Yemeksepeti Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar değerleme ile satın alındı. Bu, o güne dek Türkiye’de yapılan en büyük internet satışıydı. Sonrasında Aydın yönetimi, satıştan elde edilen karın 27 milyon dolarını 114 Yemeksepeti çalışanına bonus olarak paylaştırdı. Uluslararası basının ilgisini çeken konu, Time, CNN ve Independent gibi dünya çapındaki saygın haber mecraları tarafından, Aydın’ın “Ortada bir başarı varsa bunu hep beraber gerçekleştirdik ve başarı paylaşılınca kesinlikle daha güzel” sözleriyle paylaşıldı.

Intel'in 2016'da yayınladığı Girişimcilik DNA'sı raporunda üniversite öğrencilerinin girişimcilik rol modeli sırasıyla Yemek Sepeti’nin kurucu ortağı Nevzat Aydın, Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Jobs ve Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerberg olarak açıklanmıştır. Nevzat Aydın zamanının önemli bir kısmını gençler ve girişimcilere destek vererek geçirmektedir.