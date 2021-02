New START nedir, ne anlama gelir? New START anlaşması amacı nedir?

Yeni Başlangıç anlamına gelen New START anlaşması 2010'da Prag'da imzalanmıştı. 2021 yılı Şubat ayında ise anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına karar verildi. stratejik nükleer savaş başlıklarının sınırlandırılmasını içeriyor. Yeni Başlangıç anlaşması hangi ülkeler arasında yapıldı?

NEW START NEDİR?

Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi (The New Strategic Arms Reduction Treaty, New START) Barack Obama döneminde, 8 Nisan 2010'da Prag'da imzalanan ve 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren silahların azaltılmasına yönelik anlaşmadır. On yıl geçerli olan anlaşma 2009 yılı aralık ayında sona eren 1991 START 1 anlaşmasının yerine geçti.

NEW START ANLAŞMASI AMACI NEDİR?

Anlaşma stratejik nükleer savaş başlıklarının bin 550 adede düşürülmesini hedefliyor. Ayrıca fırlatmaya hazır durumdaki kıtalararası balistik füze ve denizaltılarına konuşlu balistik füze ve nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçağı sayısını 700'e; operasyona hazır olan ya da olmayan fırlatma rampası, denizaltı ve bombardıman uçağı sayısının 800'e indirilmesi şartları da anlaşmada yer alıyor. Fırlatmaya hazır olmayan füze sayısında bir sınırlama bulunmuyor fakat bunların üretiminin ve konuşlandırılmasının sıkı uluslararası denetim altında yürütülmesi öngörülüyor. Sözleşme nükleer olmayan konvansiyonel savaş başlıklarını kapsamıyor.

Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması 1987 yılında imzalandı ve ABD ile Sovyetler Birliği'nin karaya konuşlu orta ve kısa menzilli füzelerinin yasaklanmasını öngörüyor. 1991 yılı itibarı ile her iki ülke toplamda 2692 füzesini imha etti ve fırlatma rampaları sıkı denetimlerden geçirildi.

2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıklamıştı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurmuştu.