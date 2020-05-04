Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyet’in yayın hayatındaki 70. yaşını kutladı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e tebrik telefonu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyet’in daha uzun yıllar boyunca yayın hayatına devam etmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı, “70. yılınızı kutluyor, nice yıllar yayın hayatınızın devamını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Milliyet’in 70. yılını kutlayanlar arasında, STK temsilcileri, eski siyasetçiler ve eski çalışanlarımız da vardı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Cumhuriyet dönemi basınımızın önemli kilometre taşlarından Milliyet’in 70. yaşını kutluyor, kıymetli çalışanlarına başarılar diliyorum.”

Hakan Tartan (Eski milletvekili): “Türk basınında 70 yıllık bir çınar.. 15 yıldan fazla havasını soluduğum sıcak yuva. Manşetlerimde mutlu olduğum, kartını ve markasını taşımaktan onur duyduğum bir çok seslilik anıtı.. Nice yıllara Milliyet.. Yitirdiklerimize saygıyla..”

Mehmet Onur: “Okuma yazmayı öğrendiğim gündem beri okuduğum Milliyet bugün 70 yaşında. Kutlu olsun.”

Ateş Tümer: “1986 yılında gazeteciliğe başladığım ve 20 yıl çalıştığım Milliyet bugün 70 yaşında ve nefis 1. sayfa ile çıktı. Milliyet’i basında güven haline getiren emekçilere sonsuz saygı ile. Nice 70’li yıllara okurları ve çalışanları ile.”

Hasan Tankaya: “Hepimizin serüveni... 70 yılın 21’inde, mesleğin ve Milliyet’in en güzel günlerinde, o güzel insanlarla birlikte olduk..”

Soner Gürel (Eski Milliyet muhabiri, Hürriyet Ankara Haber Müdürü): “1 Kasım 1982- 1 Kasım 1996 yılları arasında kadrosunda bulunmaktan onur duyduğum Milliyet’imiz sonsuza kadar yaşasın. Nice 70 yıllara...”

Reşat Uzun (Birecik Belediye Başkan Yardımcısı): “10 yıldan fazla gururla(94-2006) temsilciliğini yaptığım ‘Basında Güven’ söylemiyle Türkiye’nin en önemli ve prestijli gazetesi Milliyet bugün kuruluşunun 70. yılının gururunu taşıyor. Nice yıllara.”

‘MİLLİYET PEK ÇOK İSİM İÇİN OKUL OLDU’

Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’nın “Sizin de Serüveniniz” başlıklı yazısıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu hepimizin serüveni, doğrudur. Milliyet Çocuk Dergisi ve kitaplarını anımsadım yeniden, ben de okudum, çocuklarımız da öğrencilerimiz de... Rahmetli Duygu Asena’yı ve şimdi aramızda olmayan ama çocukluğumuzda, ilk gençliğimizde, büyümenin getirdiği sancılı dönemlerde hepimiz için, düşünmeye, eleştirmeye, sorgulamaya, araştırmaya ilham veren yazarlarıyla, isminin yanı başında duran meşalenin kendisi olmuştur Milliyet. Pek çok değerli kalem için de okul olmuştur öte yandan. Ülkeye, dünyaya, insana, tarihe 70 yıl boyunca tanıklık edebilmek için emek vermek... Metninizin satır aralarındaki duyguyu çok iyi hissedebiliyorum. Üniversitemizin temellerine ilham veren, kurucu vakfımızın mimarı Kültür Koleji’nin geçtiğimiz eylül ayında kutladığımız 60’ıncı yıldönümümüzde buna benzer bir heyecanı hissetmiştik. Yıllara dayanan bir emeği tarif etmek zor, paylaşmak heyecan verici, yaşatmaya, ayakta tutmaya çalışmaksa bambaşka bir emek... Sizi ve Milliyet Gazetesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”

‘GENÇ KUŞAKLAR İÇİN DEĞERLİ BİR MİRAS’

İstanbul Kültür Üniversite Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nihal Sarıer, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’ya gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bugün Milliyet Gazetesi’nin 70’inci kuruluş yıldönümü için kaleme aldığınız “Sizin de Serüveniniz” başlıklı yazınızı ilgiyle ve gururla okudum. Ülkemizin Cumhuriyet dönemi tarihinde önemli bir yeri olan ve genç kuşaklarımız için çok değerli bir miras olan Milliyet gazetesini yaratmış, ona emek vererek bugünlere getirmiş olan tüm yöneticilerini, gazetecilerini, yazarlarını, muhabirlerini, sanatçılarını ve teknik ekiplerini şahsınızda en içten dileklerimle kutluyorum.

Milliyet gazetesinin bizim ailemiz açısından da çok özel ve önemli bir yeri vardır. Baba ailem, dayılarım, amcalarım, kuzenlerim... tüm büyük ailem yayınlandığı günden itibaren Milliyet gazetesi okuru olmuşlardır. Sizin de belirttiğiniz gibi, Milliyet gazetesi ailelerimizin vazgeçilmez bir bireyi olmuştur... Eşim İlker Sarıer 1983 yılında gazeteciliğe ilk kez Milliyet İzmir Bürosu’nda başlamış, 1984 yılında da Milliyet gazetesi Türkiye baskısında yayınlanan “Gurbetçilerin Yurda Dönüş Hikayesi” başlıklı yazısı ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Hasan Tahsin Basın Ödülü’ne layık görülmüştür. Aileden Milliyet okurları olarak, duyduğumuz sevinç ve gurur tarif edilmezdi... Gazetemize ve tüm çalışanlarına başarı ve esenlik dilerim.”