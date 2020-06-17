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17.06.2020 - 09:58 | | DHA

Niğde'de bal rekoltesinde artış bekleniyor

Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal, geçen yıla oranla bu yıl bal rekoltesinin artacağını belirterek, "Bu yıl yaklaşık olarak 750 ton rekolte elde edeceğimizi tahmin ediyorum" dedi.

Niğde'de bal rekoltesinde artış bekleniyor

Arı ürünlerinin insan sağlığına çok faydasının olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Mustafa Ünal, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini artırmak isteyen vatandaşlara arı ürünü tüketmelerini önerdi. Polen, propolis, bal ve arı sütünün pek çok faydası olduğunu kaydeden Ünal, vatandaşların bu konuda bilgisinin yetersiz kaldığını anlattı. Eskiden arı propolisini çöpe attıkları anlatan Ünal, "Fakat atalarımız bunu diş ağrısında kullanıyorlardı. Devlet olarak propolis konusunda büyük çalışmalar var. Sadece propolis değil arının bütün ürünleri poleni, sütü, zehri, arının ölüsü bile insan sağlığı için çok etken bir madde. Bunlar daha yeni yeni öğrenilmeye başlandı" diye konuştu.

ARILAR BAL YAPMAYA YENİ BAŞLADI

Geçen yıla oranla bu yıl bal rekoltesinde artış olacağını dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Geçen yıl bal rekoltesi 550- 600 tondu fakat buna çevre illerden gelen arıcılarımızın ürettiği balları da eklersek yaklaşık olarak 650- 700 ton bal rekoltesi elde edildi. Bu yıl ise baharın geç gelmesi ve çiçeklerin geç açması nedeniyle arılarımız bal yapımına yeni başladı. Yaklaşık olarak 700 ile 750 ton bal rekoltesi elde edileceğini tahmin ediyorum."

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