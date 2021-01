Normalleşmek için bilime inanın

Türkiye’de de faaliyet gösteren uluslararası bir teknoloji şirketinde yöneticilik yapan Wang Ping, aldıkları sıkı önlemler sayesinde sayesinde Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz havayı dağıttıklarını söylüyor. “Artık normal hayatlarımıza döndük ama hâlâ kapalı mekânlarda maske kullanıyoruz, toplu bulunulan yerlerde ateş ölçümü yapılıyor” ifadesini kullanan Ping, 11 milyon Vuhanlının 76 gün karantinada kaldığını anımsatarak, “Bu süreci sağlıklı geçirmeye çalıştık. Salgından önce işimi, terfiyi daha çok düşünür önem verirdim ama şimdi özel hayatım, ailem ve sevdiklerim öncelikli” diyor.

Kariyer ikinci planda

Yaşadıkları karantina günlerini de anlatan Ping, şunları söyledi: “Hiçbirimiz daha önce yaşamadığı günler yaşadık. Uzun uzun süre karantina altındaydık. İlk günler tabii zorluk yaşadık ancak daha sonra evde kaldığımız zamanları daha sağlıklı geçirmemiz gerektiğine karar verdim. İlgili kurumlar, uzmanlar da bu dönemde halkı neler yapabileceği konusunda sık sık bilgilendirdi. Örneğin ben evde her gün spor yapıyordum ve mümkün olduğunca sağlıklı şekilde yaşamaya çalıştım. Yemek düzenimi bozmadım, her gün üç öğün yemek yapmaya ve yemeye devam ettim. Ayrıca kitap okuyup kendimi iyi hissedeceğim aktiviteler yaptım. Bu dönemde herkes gibi ben de internetten alışveriş yaparak farklı mutfaklara ait özel yemekleri pişirmeyi öğrendim, tarih kitapları okudum ve her gün sanal ortamlarda akrabalarım ve arkadaşlarımla sohbet ettim. Salgından sonra normal hayata tekrar kavuştuğumda hayata olan görüşüm değişti ve herhalde Vuhanlıların hepsinin bu konudaki düşüncesi az veya çok değişti diye düşünüyorum. Yani eskiden belki iş hayatıma daha çok önem verirdim, iş terfisini daha çok beklerdim. Ama salgını yaşadıktan sonra sağlık ve ailenin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu daha iyi anladım. Bunun dışında salgın, Wuhanlıların yaşam alışkanlığını değiştirdi. Temassız çalışma ve yaşam, Vuhanlıların yeni yaşam tarzı oldu.”

Koronavirüsle mücadelede bilime inanmanın ve saygı göstermenin gerektiğini vurgulayan Ping, “Karantina olsun başka tedbirler olsun, salgınla mücadele etmek için ne gerekirse yapılmalı. Bu salgına karşı özel ilaç ve aşı olmadan önce kendimizi korumak için evde kalalım. Kovid-19 virüsü kolayca yenilmez. Yeniden ortaya çıkabilir. Her zaman dikkatli olmalıyız. Aşı gerekli bir önlem. Çin’de şu an önce sağlık personeli aşı oluyor. Aşı yaptırılması, şu dönemde Kovid-19’la mücadelede en etkili bir önleme yöntemi. Ama aşı yaptırdıktan sonra maske takma ve temizlik gibi gerekli tedbirleri sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü şu an aşı dünya çapında yeterince uygulanmadı” önerisinde bulundu.

‘Tedbirlerle normalleştik’

Ping, Vuhan’da alınan sıkı tedbirler sayesinde normal hayata dönüldüğünün altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salgını bir kere yaşadık ve bu salgınla mücadele etmek için hem hükümet hem de sivil halkın karşılıklı olarak ne gibi tedbirler alması gerektiğini biliyoruz. Başka bir bölge ile karşılaştırmak istemiyorum, her ülkenin kendine özgü koşulları var ve bu koşullara uygun tedbirler alınır. Çincede bir söz var: ‘Bu, senin için şeker iken onun için zehirdir.’ Vuhan’da salgınla mücadele için alınan tedbirler, Vuhan için ve ülkemiz için uygun ve gerekliydi. Karantina uygulaması olmasaydı bu salgın bütün Çin’e sıçrayacaktı ve o zaman 76 günlük karantinanın ne kadar süreceğini ve neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Çin hükümeti, Vuhan’daki salgın durumunu kontrol altına almak için en sıkı tedbirleri aldı ve bu tedbirler sayesinde şu an biz normal hayata döndük.”