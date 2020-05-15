Öğle ezanı saat kaçta okunacak? Evde cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi?

Öğle namazı nasıl kılınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 15 Mart tarihinden itibaren ülkemizde camilerde cemaatle namaz kılınmasının yasaklanmasının ardından vatandaşalar ibadetlerine evlerinde devam ediyor. İbadetlerin camiler yerine evlerde yapılmaya başlanmasının ardından vatandaşlar evde cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli olur mu sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Öğle ezanı saat kaçta okunacak, nasıl kılınır?

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı kaç rekâttır?

Öğle namazı; 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz ve 2 rekât son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekâttan oluşur. Öğle namazında sünnet ve farz sayılarını karıştırmamaya özen göstermelisiniz. Öğle namazının 10 rekâtını tamamlamaya da dikkat etmenizde fayda var.

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Öğle namazının dört rekât sünneti kendi içinde 4 bölüme ayrılır.

1. rekâtta öncelikle niyet etmeniz gerekiyor. Allahu Ekber dedikten sonra İftitah tekbiri alarak namaza başlamanız gerekiyor. Ardından Subhaneke duasını okumanız gerekiyor. Euzü Besmele’den sonra sıra Fatiha Suresine geliyor. Onu da okuduktan sonra bildiğiniz herhangi bir duayı okuyabilirsiniz. Sırasıyla önce rükû, sonra da secdeye gitmeniz gerekir.

2. rekâtta ayağa kalkarak kıyama durmanız gerekir. Besmele çektikten sonra Fatiha Suresini okursunuz. Daha sonra bildiğiniz bir duayı okuyabilirsiniz. Rükûya gittikten sonra secdeye gitmeniz gerekir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gitmeniz gerekir ve sonra oturmuş vaziyette Ettahiyyatu okursunuz.

3. rekâtta ayağa kalkarak kıyama durmanız gerekir. Daha sonra besmele çekersiniz. Bunun da ardından Fatiha Suresini okursunuz. Dilediğiniz herhangi bir duayı okuduktan sonra rükûya gidersiniz. Rükûdan sonra secdeye gidip doğrulup sonra tekrar secdeye gidersiniz.

4. rekâtta ayağa kalkarak kıyama durmanız gerekir. Besmele çektikten sonra Fatiha Suresini okursunuz. Daha sonra bildiğiniz herhangi bir duayı okuyabilirsiniz. Rükû ve secdeye gidersiniz. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidersiniz. Sonra oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okursunuz. Sonra sağa ve sola selam vererek öğle namazınızı tamamlarsınız.

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI? ÖĞLE NAMAZI KILMAK YETERLİ Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 01.04.2020 tarihinde Kurul Başkanı Dr. Ekrem KELEŞ’in başkanlığında toplandı. “Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon ya da İnternet Aracılığıyla uyulmasının Hükmü” konulu metin müzakere edildi.

KARAR

İslam’ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.

Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz.

Bu süreçte cuma namazı yerine münferiden öğle namazlarının kılınması, İslam’ın şiârı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.