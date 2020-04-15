MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti
ABONE OL
15.04.2020 - 13:36 | | Ferit ZENGİN

Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti

Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstünde sokağa çıkma yasağı gelmişti. İstanbul'da bir şehit annesi, oğlunun kabrine gitmek için polisten yardım istedi. Annenin talebi üzerine adrese giden ekipler şehit annesini evinden alıp Edirnekapı Şehitliği’nde götürdü.

Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti

İstanbul’da alınan Covid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Güngören'de oturan Hulkiye Esmer Arı, 1994 yılında askerlik görevini yaparken Kıbrıs’ta şehit olan oğlu Jandarma Er Hakan Arı’nın kabrini ziyaret etmek istedi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğu için kabristana gidemeyen şehit annesi, bunun üzerine durumu diğer oğluyla paylaştı. Annesinin isteği karşısında çareyi polisi arayıp yardım istemekte bulan Veysel Arı, dün polisi arayarak durumu aktardı.

Talebi hemen dikkate alan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan şehit annesi Hulkiye Esmer Arı'yı dün evinden alıp kabristana götürdü. Edirnekapı Şehitliğine duygusal anlar yaşayan annenin koluna giren bir polis memuru kendisini 26 yıl önce şehit olan oğlunun kabrinin başına kadar götürdü. Birlikte yapılan dua ve ziyaretin ardından şehit annesi aynı ekip tarafından Güngören’deki evine bırakıldı.

 

 

Cezaevlerindeki tahliye ve izne çıkacak olan kişi sayısı belirlendiResmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Valilik duyurdu! Yasak 1 ay uzatıldı

Valilik duyurdu! Yasak 1 ay uzatıldı

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza

Sıradaki Haber