Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti

İstanbul’da alınan Covid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Güngören'de oturan Hulkiye Esmer Arı, 1994 yılında askerlik görevini yaparken Kıbrıs’ta şehit olan oğlu Jandarma Er Hakan Arı’nın kabrini ziyaret etmek istedi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğu için kabristana gidemeyen şehit annesi, bunun üzerine durumu diğer oğluyla paylaştı. Annesinin isteği karşısında çareyi polisi arayıp yardım istemekte bulan Veysel Arı, dün polisi arayarak durumu aktardı.

Talebi hemen dikkate alan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan şehit annesi Hulkiye Esmer Arı'yı dün evinden alıp kabristana götürdü. Edirnekapı Şehitliğine duygusal anlar yaşayan annenin koluna giren bir polis memuru kendisini 26 yıl önce şehit olan oğlunun kabrinin başına kadar götürdü. Birlikte yapılan dua ve ziyaretin ardından şehit annesi aynı ekip tarafından Güngören’deki evine bırakıldı.