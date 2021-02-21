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21.02.2021 - 11:13 |

Öğretmen atamaları için tarih verildi mi? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Binlerce öğretmen adayı atama takvimini bekliyor. Uzun zamandır bir duyuru bekleyen adaylar "Öğretmen atamaları için tarih verildi mi? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?" diye soruyor. İşte son gelişmeler...

Öğretmen atamaları için tarih verildi mi? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Şubat ayının sona ermesine çok az bir zaman kaldı. Ocak ayında öğretmen atamaları hakkında bir açıklama gelmemişti, şubat ayında da şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı. Hal böyle olunca binlerce aday "Öğretmen atamaları için tarih verildi mi? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?" sorularını soruyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları hala başlamış değil. Net bir tarih de verilmedi. Konuya ilişkin en son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

ABD'de motoru yanan uçağın parçaları evlerin bahçelerine dağıldıABD Denver'dan Hawaii'ye doğru havalanan yolcu uçağındakiler yalnızca birkaç dakika sonra cehennemi yaşamaya başladı. Yerde ise sokaklara ve bahçelere gökten enkaz parçaları yağıyordu.
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