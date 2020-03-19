Öğretmen dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayında ! - Öğretmen 3. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A Sınıfı, Mevsim’in itirafı ile Akif Erdem’in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu çözecek olanlar öğrenciler değil, işin profesyonelleridir. Yani polisler. Yılmaz Komiser, Rüya’nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, kötü şeyler olacaktır. Sınıfta ise bir önceki günün ardından herkes birbirine olan güvenini yitirmiştir. Polisin aradığı kişiyi ortaya çıkarmak için tüm sınıf birbirine saldırıyordur. Akif’i gören Zeynep’in ise hatıraları yerine gelmiş midir? Yoksa ona çarpan kişi Akif Erdem midir?



ÖĞRETMEN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ÖĞRETMEN 3. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Öğretmen 3. son bölüm tek parça full izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: İlker Kaleli Ceren Moray Serhat Kılıç Afra Saraçoğlu Serkan Keskin Şerif Erol

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk bölüm fragmanı yayınlanan Öğretmen dizisi, 4 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek.