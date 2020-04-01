Öğretmen dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? Fox TV yayın akışı...

Her çarşamba yeni bölümleriyle kerana gelen öğretmen dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Özel bir bölümle seyircinin karşısına çıkacak olan dizinin neden yayınlanmadığı merak konusu olmuş durumda... İşte konuya ilişkin bilgiler...

ÖĞRETMEN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Corona virüsü nedeniyle birçok dizinin setlerine ara verilirken Öğretmen dizisinin yeni bölümünün bu nedenle ekrana gelmeyeceği düşünülüyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.45 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13.00 YASAK ELMA

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

20.30 ÖĞRETMEN - ÖZEL BÖLÜM

23.30 İLK BULUŞMA

00.30 ZÜMRÜDÜANKA

03.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

04.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

06.00 BANA SEVMEYİ ANLAT