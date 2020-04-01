01.04.2020 - 11:54 |
Öğretmen dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? Fox TV yayın akışı...
Öğretmen dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmezken kanal özel bir bölüm yayınlayacak. Bu nedenle bugün Öğretmen dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? sorusuna cevap aranıyor. İşte detaylar...
Her çarşamba yeni bölümleriyle kerana gelen öğretmen dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Özel bir bölümle seyircinin karşısına çıkacak olan dizinin neden yayınlanmadığı merak konusu olmuş durumda... İşte konuya ilişkin bilgiler...
ÖĞRETMEN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Corona virüsü nedeniyle birçok dizinin setlerine ara verilirken Öğretmen dizisinin yeni bölümünün bu nedenle ekrana gelmeyeceği düşünülüyor.
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.45 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13.00 YASAK ELMA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
20.30 ÖĞRETMEN - ÖZEL BÖLÜM
23.30 İLK BULUŞMA
00.30 ZÜMRÜDÜANKA
03.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
04.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
06.00 BANA SEVMEYİ ANLAT