Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? MEB'den açıklama geldi

Uzaktan eğitimin sona ermesinin ardından gözler Öğretmen seminerlerinin ne zaman gerçekleştiirileceğini merak içerisinde araştırmaya başladı. Binlerce öğretmenin merak içerisinde beklediği öğretmen seminerleri için beklenen açıklama MEB'den geldi. MEB tarafından yapılan açıklama ile Öğretmen seminerlerinin çevrim içi ve yüz yüze gerçekleştirileceği duyuruldu. Öğretmenlerin mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesi için gerçekleştirilecek olan online seminerler EBA üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman gerçekleştirilecek?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Öğretmen seminerleri 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Online gerçekleştirilecek olan seminerler 09:30'da başlayacak ve EBA üzerinden gerçekleştirilecek.

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MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik yaz döneminde düzenlenecek mesleki eğitim programının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını hatırlatan Boyacı, normalleşme süreci kapsamında da öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Bakanlıkta görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 22-30 Haziran 2020 tarihlerinde kendi okullarında yapacağını bildiren Boyacı, "Salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları illerdeki okul ve kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabilecek. Görevli olduğu ilden başka ilde mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi başvuru modülü üzerinden mesleki çalışma yapmak istedikleri okul müdürlüklerini tercih edecekler." diye konuştu.

Boyacı, bu yılki mesleki gelişim programına ilişkin, "Sadece bu döneme özgü olarak öğretmenlerimize halihazırda yürütülmekte olan mesleki gelişim programları yüz yüze yapılacağı gibi online olarak da sunulacak. Online eğitimler, Mebbis modülünden öğretmenlere duyurulacak." dedi.

Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışma programında pek çok yenilik yaptıklarını aktaran Boyacı, "Türkiye'nin dünyaca ünlü bilim adamları, deneyimlerini öğretmenlerle videolu anlatımlarla paylaşacak. Öğretmenlerimize uluslararası akredite sertifika programları sunulacak. Çerçeve programımızın da içeriğini yeniledik. Bu kapsamda zeka oyunlarından STEM ve robotik kodlama eğitimine pek çok program öğretmenlerimiz için hazırlanacak." diye konuştu.