Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Peki Öğretmenler Günü ne zaman oldu? İşte her yıl düzenli olarak o tarihte kutlanılan Öğretmenler Günü...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin

Unutmadım öğretmenim

Ama gel gör yine adam

Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini

Yaşattılar hep tersini

Mutluluğun adresini

Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para

Bu hayatın tadı para

Ne gerek var kitaplara

Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi

Hani haklı ezilmezdi

Hani dağlar yıkılmazdı

Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka

Yaşadığım alem başka

Şöyle güzel, gerçek aşka

Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok

Vefa dedim tanıyan yok

Dostluğu da bir bilen yok

Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi

Bütün sırlar derinde mi

Suç bende mi, evrende mi

Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına

Bir hevesim yok yarına

Utanacımdan mezarına

Gelemedim öğretmenim

Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN



ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,

Kucakladın bizi sardın canına,

Sevgiyi saygıyı kattık şanına,

Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,

Millete faydalı bireyler ettin,

Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,

Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,

İmkân hazırlayıp her bir talep'e,

Feraset gösterip seçtin talebe,

Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,

Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,

İktisatla Sanat ve Sosyoloji,

Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,

Kitaplık dolusu her eserinde,

Derin ilim varken ana dilinde,

Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,

İlim denizinde hep seferdesin,

Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,

Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,

Zamanen ödenen o bedellerin,

Kıvancındır üstün talebelerin,

İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,

Bütün yenilikler senin eserin,

Layık insanlarda bil şaheserin,

Büyük Atatürk'üm başöğretmenim.

Zeki İ.KIZILIŞIK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

Seninle Her Mevsim Bahar Öğretmenim

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim

Kalemimin mürekkebi alın terindir.

Vedalaşıp gidersem öğretmenim

Unutmayı unuturum da, unutmadığım

Kalbimdeki en güzel yerindir.

Bir gün adımı soranda çocuklarım

Kendimden önce senin adını söylerim

Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,

Uğrunda harcanır boncuk boncuk,

Yine de bitmez öğretmenim var derim

Güllerin güzelliğini göstermeden önce

Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım

Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma

Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir

Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim

Sen güneş kadar uzakta bile olsan

Her bakışımda gülümseyişini görürüm

Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar

İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.

Yılmaz İMANLIK

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

* Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

* Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

* Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

* Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

* Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

* Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)

* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

* Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

* Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

* Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

* Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Öğretmenimiz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan.



- Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim.

- Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

- Öğretmenler, bir bahçenin en güzel çiçekleridir.

- Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…