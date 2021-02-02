Öğretmenler ve öğrenciler aşı olacak mı? Öğretmenler ve öğrenciler aşı olmak zorunda mı, kaçıncı aşamada, ne zaman olacak?

Son dakika haberleri arasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları büyük merak uyandırdı. Hem yüz yüze eğitim açıklaması hem de öğretmenlere aşı açıklaması öğrencileri ve öğretmenleri arayışa geçirdi. Peki öğretmenler ve öğrenciler aşı olacak mı? Öğretmenler ve öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenler ve öğrenciler kaçıncı aşamada, ne zaman aşı olacak?

ÖĞRETMENLER AŞI OLACAK MI?

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

ÖĞRENCİLER AŞI OLACAK MI?

Öğrencilerin aşı olup olmaması hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ÖĞRETMENLER AŞI OLMAK ZORUNDA MI, KAÇINCI AŞAMADA NE ZAMAN AŞI OLACAKLAR?

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.