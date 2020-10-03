OHAL Komisyonu 110 bin 250 dosyayı karara bağladı

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 300 müracaat gerçekleştirildi. Komisyon, bugüne kadar 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı. Başvuruların 97 bin 570’ini reddeden ve 12 bin 680’ini ise kabul eden komisyonda, 16 bin 50 müracaatın incelemesi sürüyor.