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23.01.2021 - 00:11 |

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Okul nakil ve geçiş işlemleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter hesabından nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığını duyurdu. Açıklama sonrasında ise nakil işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2021 okullarda nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Okul nakil işlemleri öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB, Bakanlığa bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldığını Twitter'da paylaştı. Nakil ve geçiş işlemleri ayrıntıları merak ediliyor. Peki nakil ve geçiş işlemleri nasıl yapılacak?

OKULLARDA NAKİL İŞLEMLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB, öğrenci nakilleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu doğrultuda, Covid-19 salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;

-Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra,

-Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."

Okul nakil işlemleri açıldı 2021 MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak

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