Okul öncesi kapanacak mı? Kreşler kapandı mı, anaokulları ne zaman açılacak 2020?

Okul öncesi öğrencileri ve velileri, yüz yüze eğitimin bir süreliğine ertelenmesiyle, anaokulu ve kreşlerin kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Vaka oranlarındaki artışlar sonucu haftanın belli günleri okullarına giden bazı sınıflar da artık derslerine evlerinden devam edecekler. Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası eğitimde alınan önlemleri bildirdi. İşte, ayrıntılar...

OKUL ÖNCESİ KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı sonrası, pandemi sürecinde alınan kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. Eğitimi de etkileyen önlemler Milli Eğiti Bakanlığı tarafından vatandaşlara açıklandı. Buna göre, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANDI MI?

İlgili kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilen toplantıda, okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılması ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanması kararlaştırıldı. Bunun yanında fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirilebilmesine yönelik de istisna söz konusu