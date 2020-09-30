Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Tüm Türkiye ve dünyada 2020 yılının en çok konuşulan konusu olan koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmiş durumda. Vatandaşlar ve öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte gün itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamaları...



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor. MEB'in açıklamasına göre, kademeli eğitimde ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüz eğitime tabi tutulacak, diğer sınıflar ise EBA TV üzerinden online eğitimlerine devam edecek. Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca okulların durumuyla ilgili bilgiler verdi. İşte, ayrıntılar.



BAKAN KOCA: "ŞU ANA KADAR..."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimde okulların durumuyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca şunları ifade etti;

Şu ana kadar hazırlık ve 1. sınıflarla ilgili ciddi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü Kabine toplantısında da bilim kurulunun önerisi gündeme alınmış olur.

Önümüzdeki haftalar bilim kurulunun düşündüğü, 2 sınıflar, 8. sınıflar ve 12 sınıflar için önerisi var. Karar aşamasına gelirse zaten açıklanmış olur.