MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
ABONE OL
30.09.2020 - 22:17 |

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Okullar açılacak mı sorusunun cevabı hala oldukça merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam yaptığı açıklamada oldukça önemli ayrıntılar paylaştı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Tüm Türkiye ve dünyada 2020 yılının en çok konuşulan konusu olan koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmiş durumda. Vatandaşlar ve öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte gün itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamaları... 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor. MEB'in açıklamasına göre, kademeli eğitimde ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüz eğitime tabi tutulacak, diğer sınıflar ise EBA TV üzerinden online eğitimlerine devam edecek. Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca okulların durumuyla ilgili bilgiler verdi. İşte, ayrıntılar.

BAKAN KOCA: "ŞU ANA KADAR..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimde okulların durumuyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca şunları ifade etti;

Şu ana kadar hazırlık ve 1. sınıflarla ilgili ciddi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü Kabine toplantısında da bilim kurulunun önerisi gündeme alınmış olur.

Önümüzdeki haftalar bilim kurulunun düşündüğü, 2 sınıflar, 8. sınıflar ve 12 sınıflar için önerisi var. Karar aşamasına gelirse zaten açıklanmış olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar yayımlandı - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar yayımlandı - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Şans Topu'nda sonuçlar yayınlandı - 30 Eylül Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu'nda sonuçlar yayınlandı - 30 Eylül Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Sıradaki Haber