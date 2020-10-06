Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusunun cevabÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. 2020-2021 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim yÄ±lÄ± uzaktan eÄŸitimle baÅŸladÄ±. Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada oldukÃ§a Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lar paylaÅŸtÄ±. Peki okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte son dakika aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±...









Bakan SelÃ§uk aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi;

YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimdeki ilk aÅŸamada sÃ¼reci planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde yÃ¶nettiÄŸimiz, iyi sonuÃ§lar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in ikinci aÅŸamaya geÃ§meye hazÄ±rÄ±z.

AÅŸamalÄ± geÃ§iÅŸ planlamamÄ±z sorunsuz olarak ilerliyor.

12 Ekim itibarÄ±yla yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin ve uzaktan eÄŸitimin birlikte yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi bir planlama yaptÄ±k ve Ã¶ÄŸrencilerimiz, 2 gÃ¼n okulda olacaklar. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlama konusunda, isteyen velilerimiz Ã§ocuklarÄ±nÄ± okula gÃ¶nderecek, istemeyenler iÃ§in uzaktan eÄŸitim devam edecek ve devamsÄ±z sayÄ±lmayacaklar.

SÄ±nÄ±f mevcudu azaltÄ±lacak ve ders sÃ¼releri kÄ±saltÄ±lacak.

Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 EBA destek noktasÄ± oluÅŸturduk. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaÅŸayan Ã¶ÄŸrencilerimiz, buradan EBA'ya baÄŸlanabilecekler.

Ä°lk etapta 500 bin Ã¶ÄŸrencimize tablet ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.Â CihazlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±m sÃ¼reci milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan koordine edilecek, okullar tarafÄ±ndan ihtiyaÃ§ sahibi Ã¶ÄŸrencilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Ä°htiyaÃ§ sahibi olan Ã¶ÄŸrencilerimizin uzaktan eÄŸitim sÃ¼recindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karÅŸÄ±lanacak.

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ eÄŸitim olabilir, bu tamamen okullarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± ile ilgili bir konu. OkullarÄ±n ihtiyacÄ±na gÃ¶re esneklik saÄŸlanabilir ancak bunun niye ihtiyaÃ§ olduÄŸunun somutlaÅŸmasÄ± lazÄ±m.

Okula devam etmeyenler EBA iÃ§eriÄŸinden sorumlu olacak