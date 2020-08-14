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14.08.2020 - 13:25 |

Okullar hangi tarihte açılacak? Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim mi uzaktan eğitim mi olacak?

Okullar açılacak mı? Milyonlarca veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu'nun okulların açılması yönünde ne gibi tavsiyeleri oldu? İşte son gelişmeler...

Okullar hangi tarihte açılacak? Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim mi uzaktan eğitim mi olacak?

Okullar hangi tarihte açılacak? Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos'ta açılacağı duyurulan okullar için Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında tavsiyeler açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih ile ilgili son gelişmeleri vatandaşlara aktardı.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI? UZAKTAN EĞİTİM Mİ YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ?

Okullar 31 Ağustos 2020'de okullar uzaktan eğitim ile açılacak.

21 Eylül'de ise Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak.

Yüz yüze eğitimde hangi yaş gruplarının öncelikli olarak başlayacağı bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirlenecek.

Seyreltileme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV aracılığıyla giderilecek.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İsteyen özel okullar 17 Ağustos itibariyle uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.
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