Okullar hangi tarihte açılacak? Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim mi uzaktan eğitim mi olacak?

Okullar hangi tarihte açılacak? Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos'ta açılacağı duyurulan okullar için Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında tavsiyeler açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih ile ilgili son gelişmeleri vatandaşlara aktardı.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI? UZAKTAN EĞİTİM Mİ YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ?

Okullar 31 Ağustos 2020'de okullar uzaktan eğitim ile açılacak.

21 Eylül'de ise Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak.

Yüz yüze eğitimde hangi yaş gruplarının öncelikli olarak başlayacağı bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirlenecek.

Seyreltileme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV aracılığıyla giderilecek.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İsteyen özel okullar 17 Ağustos itibariyle uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.