Okullar açılacak mı, ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca'dan son açıklamalar

Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüs nedeniyle ara verilen ve uzaktan eğitime geçilen okulların geleceğiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birbirinden önemli açıklamalara imza attı. Peki milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı basın toplantısında; “31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. 'Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız.' demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.” dedi. Bakan Selçuk velilerin de bu süreçte ne kadar etkin rol oynaması gerektiğini vurguladı.

“BU KADAR YAKIN TEMASLI GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

* Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak…

* Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz.

* Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.

* Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?