Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama...

Okullar ne zaman açılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı belli oldu. MEB tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi ile duyuruldu. Okulların açılacağı tarihin duyurulmasının ardından uzmanlar tarafından yapılan açıklamada corona virüs vaka sayısının azalmaması nedeniyle birçok tartışmayı beraberinde getirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konuya dair açıklama yapıldı. Peki Okullar hangi tarihte açılacak?

BAKAN SELÇUK'TAN 31 AĞUSTOS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.

Bakan Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı" sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlemler rehberine okullarımız ne kadar hazır?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların açılmasının bir ülkenin çocuklarının geleceğe hazırlanması demek olduğunu vurguladı.

Hiç kimsenin bu günden okulların açılacağı hafta ne olacağını bilemeyeceğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"(Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı) sorusu tekrar tekrar sorulduğunda gerçekten anlamsızlık hissettiriyor. Biz her zaman söylüyoruz ki veriye dayalı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare yaparak, değerlendirmeler yaparak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde var mı? Yok. Velilerimiz şundan emin olsunlar; bizim için çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı birinci derecede önemli. Biz, 'okul açılsın mı, açılmasın mı' diye karar verirken elbette kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler ve benzeri hususlar dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz ama bu günden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.

Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. Bunu açıklayacağız ki herkes hazırlığını yapacak. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı, sıhhatli bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık. Biz aylardır hazırlanıyoruz. Bu bizim karşımıza yeni çıkmış bir konu değil."

Sağlık Bakanlığının genel olarak bütün sektörler için hazırladığı bir rehber olduğunu aktaran Selçuk, eğitim, öğretim ortamları için rehberdeki verilerin biraz daha özelleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin genelgesini illere gönderdi

MEB'in 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'na dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos'ta açılacak, 18 Haziran'da kapanacak - Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak - Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'na dair 81 ile gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak ve 18 Haziran 2021'de kapanacak.

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.