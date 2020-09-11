Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Binlerce öğrenci ve veli tarafından son günlerde en fazla merak edilen konu başlıkları arasında Okullar ne zaman açılacak sorusu geliyor. Kabine toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem yüz yüze hemde uzaktan eğitimi kapsayacak bir sistemin devreye sokulacağı açıklamasında bulunmuştu.31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde eksik kalan konu ve başlıklar TRT EBA TV üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile başlamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİME HANGİ SINIFLAR BAŞLAYACAK?

Daha önce 21 Eylül'de başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitim konusunda son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk açıklaması şu şekilde;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.

Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.