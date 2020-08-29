Okullar ne zaman açılacak 2020? 21 Eylül'de okullar açılacak mı, hangi sınıflara açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos tarihinde okulların uzaktan eğitimle açılacağını belirtmişti. Bakan Selçuk, bugün uzaktan eğitim ile ilgili açıklamalar yaptı. Peki okullar 21 Eylül2de açılacak mı?

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk şu açıklamayı yaptı;

Bu dönemde bunu MEB'in tek başına karar alıp söylemesi mümkün değil. Prensipler belirlenmeli. Biz çocukların yüz yüze eğitim almasını çok istiyoruz. Bunun için alt yapıyı oluşturduk. Salgının seyrini değiştiren rakamlar yayınlanıyor. Nasıl, hangi sınıflar açılacağını kurulun tavsiyesine uyuyoruz.

Risk almayız, gereğini neyse bunu yaparız.

BAKAN SELÇUK'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle. Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen.

Hala da bu süreç derinleşerek, uzmanlığı artırarak sürüyor. Peki sadece televizyonla yetindik mi? Hayır. Canlı platformlar kurduk, yapay zeka temelli bir eğitim içeriği olması bakımından dünyada yine birkaç ülkede olan bir içerik. Canlı sınıf ile ilgili imkanları 10-12 kat artırıyoruz. Öğrencinin seviyesini ölçen, durumuna göre bölüm tavsiyesinde bulunan, öğrencinin hızına göre; bu hızla gidersen bölümlerini değiştirdim, azalttım, çoğalttım diyebilen bir zeka. Ya da bir öğrencinin bilemediği sorunun hangi konu eksikliğinden kaynaklandığını otomatik olarak bilip, ekrana hazır olarak getiren bir sistem.

Ve bir milyon öğrencim varsa, bir milyon ayrı deneme sınavı yapabilen bir sistem. Bu konu bizim açımızdan kritik. Öğretmenlerimiz için de çok önemli bir dönem. Ben uzun yıllardır eğitim içindeyiz. Hiçbir dönem bu yılki kadar hizmet içi eğitim gördüğünü görmedim. Öğretmenlerimiz sürekli olarak bir eğitimin içerisindeler; özellikle dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda.

Başka ne yaptık? Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı 3-4'ü geçmiyor. Burada eksiklerimiz, hatalarımız vardı. Bunu nereden biliyoruz? Bir araştırma yaptık, uzaktan eğitimin süreciyle ilgili araştırma yaptık.

Öğretmen ve öğrenciler sınıfta olduğu gibi senkron eğitim imkanına buradan sahipler. Uzaktan eğitimi biz anlık olarak olarak ölçüyoruz. Şu anda hangi sınıf düzeyinde, kaç canlı sınıfta hangi hareket var, kaç öğretmenimiz aktif, orta öğretimdeki öğretmenlerin aktivitesi nedir, hangi şehirdedir, hangi kasabadadır, bütün bunları anlık olarak izliyoruz. Biz ilk kez, yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdik. TV kanallarımız hiç durmaksızın yaz programları, yaz okulları açtı.

Yaz tatili süresince de tasarım beceri atölyeleri kurduk. Çocukların her türlü konuda bu dijital becerilerle, dramayla ilgili olabilir. Her konuda atölye imkanına kavuşuyor olması, kişisel olarak katılma fırsatının olması önemli.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık

Ders kitabının dışında ilk kez çocuklara öğrenci çalışma kitabı verilecek.

Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı.

16 milyon çocuğumuzun internet erişimi var. 1.5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var. Bu tür durum olan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz.

5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz.

Uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz