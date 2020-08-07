Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veliye cevap geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılıp açılmayacağı hakkında konuştu. 2020-2021 Eğitim yılı için tarih veren yetkili isimler, yeni yılda eğitimin nasıl verileceğini de anlattı. Peki okullar ne zaman açılacak? Okullar nasıl eğitim verecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da,

yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta,

ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak -

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran'da sona erecek.

OKULLARDA NASIL EĞİTİM VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.

Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.

O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.

Bakan Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı" sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlemler rehberine okullarımız ne kadar hazır?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların açılmasının bir ülkenin çocuklarının geleceğe hazırlanması demek olduğunu vurguladı.

Hiç kimsenin bu günden okulların açılacağı hafta ne olacağını bilemeyeceğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"(Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı) sorusu tekrar tekrar sorulduğunda gerçekten anlamsızlık hissettiriyor. Biz her zaman söylüyoruz ki veriye dayalı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare yaparak, değerlendirmeler yaparak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde var mı? Yok. Velilerimiz şundan emin olsunlar; bizim için çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı birinci derecede önemli. Biz, 'okul açılsın mı, açılmasın mı' diye karar verirken elbette kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler ve benzeri hususlar dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz ama bu günden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.