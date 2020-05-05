Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?
Okulların açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.Bakan Selçuk, okulların 1 Haziran tarihinde açılacağı iddialarına da yanıt verdi. Peki okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?
Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okulların 1 Haziran'da açılacağı iddialarına Bakan Selçuk cevap verdi. Peki Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?
OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILACAK?
Bakan Selçuk’un A Haber'de okulların açılacağı tarih ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:
MEB olarak okullar 1 haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı.
Sağlık açısından sorun yaşanmazsa biz 1 Haziran'a hazırız.
4-8 ya da 12. sınıfların gelmesi gibi senaryolar var.
Sınıfların ikiye bölünmesi de senaryolar içinde.
Öncelikleri belirleyenler sağlık koşulları.