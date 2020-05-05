MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?
ABONE OL
05.05.2020 - 11:48 |

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Okulların açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.Bakan Selçuk, okulların 1 Haziran tarihinde açılacağı iddialarına da yanıt verdi. Peki okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okulların 1 Haziran'da açılacağı iddialarına Bakan Selçuk cevap verdi. Peki Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILACAK?

Bakan Selçuk’un A Haber'de okulların açılacağı tarih ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

MEB olarak okullar 1 haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı.

Sağlık açısından sorun yaşanmazsa biz 1 Haziran'a hazırız.

4-8 ya da 12. sınıfların gelmesi gibi senaryolar var.

Sınıfların ikiye bölünmesi de senaryolar içinde.

Öncelikleri belirleyenler sağlık koşulları.

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin içinden ilk görüntüler...İstanbul Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaatı devam eden salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. 1008 yatak kapasiteli hastanenin içini ilk kez TRT Haber görüntüledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüs ve uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Otobüs ve uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Mayıs ayı normalleşme takvimi: Berber ve kuaförler ne zaman açılacak?

Mayıs ayı normalleşme takvimi: Berber ve kuaförler ne zaman açılacak?

Sıradaki Haber