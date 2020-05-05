Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okulların 1 Haziran'da açılacağı iddialarına Bakan Selçuk cevap verdi. Peki Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILACAK?

Bakan Selçuk’un A Haber'de okulların açılacağı tarih ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

MEB olarak okullar 1 haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı.

Sağlık açısından sorun yaşanmazsa biz 1 Haziran'a hazırız.

4-8 ya da 12. sınıfların gelmesi gibi senaryolar var.

Sınıfların ikiye bölünmesi de senaryolar içinde.

Öncelikleri belirleyenler sağlık koşulları.