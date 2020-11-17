Okullar ne zaman açılacak, okullar kapandı mı? Yüz yüze eğitim yeniden mi başlayacak?

Koronavirüs dünyada olduğu gibi Türkiye'de artışta... Her gün önlemlere bir yenisi ekleniyor. Bugün de kabine toplantısı nedeniyle yasakların ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceği kafalarda soru işareti bırakıyor. Sıklıkla Okullar ne zaman açılacak, okullar kapandı mı? diye soruluyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların kapanma durumu şimdilik söz konusu değil. MEB'in takvimine göre ara tatil sonrası yani 23 Kasım Pazartesi günü ders zili çalınacak.

BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ'DEN OKULLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Prof. Dr. Tevfik Özlü okulların durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak "Yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir." dedi.

Daha önceki önlemlere uyulmadığını vurgulayan Özlü, bu nedenle yeni önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlü, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın gelebileceğini de aktardı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış devam ederken öğrenci ve veliler okulların akıbetiyle ilgili de merak içerisine girdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada okulların tamamen açılıp açılmayacağı konusunda temkinli konuşmuş, "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.