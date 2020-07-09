Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman sona erecek? MEB duyurdu

Okullar ne zaman açılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 23 Mart tarihinden okulların kapandığı tarih olan 19 Haziran'a kadar evlerinde uzaktan eğitim ile derslerine devam eden öğrenciler şimdilerde okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı MEB tarafından yanıt buldu. Corona virüs günlük vaka sayılarının henüz istenen düzeye gelmemesi nedeniyle dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'ya sorular yöneltildi. Peki Okulların açılacağı tarihte değişikliğe gidilecek mi Okullar hangi tarihte açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin genelgesini illere gönderdi

MEB'in 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'na dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos'ta açılacak, 18 Haziran'da kapanacak - Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak - Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'na dair 81 ile gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak ve 18 Haziran 2021'de kapanacak.

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

BAKAN KOCA NE DEDİ?

Okulların açılma tarihi

Milli Eğitim Bakanlığının okulların açılacağını açıkladığı hatırlatılarak bu doğrultuda Bilim Kurulunun normalleşme rehberindeki 4 metrekareye 1 öğrenci tavsiyesinin uygulanabilirliğine ilişkin bir soru üzerine Koca, şunları söyledi:

"Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna taraflarca tartışıldıktan sonra öğrencilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız için en uygun olan çözüm şeklini geliştirmek noktasında bir yaklaşım içinde oluruz. Açıklanan özetle şöyle bir durum, 31 Ağustos'ta okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerekiyor olduğu için açıklanmış oldu ama 31 Ağustos'a doğru eğer salgının seyrinde bir farklılık olursa bu durumda da gerektiğinde daha önce yapıldığı gibi on-line, uzaktan erişim veya hibrit birtakım yöntemler önerilebilir Bilim Kurulu tarafından. Karar bu durumda zaten Bakanlar Kurulunun alacağı bir kararla söz konusu olmuş olur."

Belirtilen 4 metrekare konusunun kapalı alanın 4 metrekare olması şeklinde olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Boş alanın 4 metrekareye bir kişi olması şeklinde değil sınıfta özellikle 1 metre mesafenin korunması, toplam kapalı alan içinde en fazla 4 metrenin geçerli olması. İlkokul, ortaokul, lise gibi detaylarıyla ilgili de ilgili taraflarla zaten bizim Halk Sağlığı ekibi, Bilim Kurulu ekibi önümüzdeki günlerde çalışmaya devam ediyor olmuş olacaklar bazı okullar için diyelim beden eğitimi veya hareketin çok yoğun olduğu yerler için bu metreleri 4 metre kadar belki şekillendirmek gerekli olabilir. Yani bunu daha detaylandırmak üzere önümüzdeki haftalar ayrıca üzerinde yoğun çalışılacağını, detayları o durumda Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte zaten tekrar açıklamış olacağız. Orada açıklanan daha çok genel planda en fazla 4 metrekare kapalı alan şeklinde söylenen detaylarıyla da ilgili okulun niteliğine göre bununla ilgili çalışma yapılmış olacak."