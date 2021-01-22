MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Yarıyıl tatili başlangıç ve sona eriş tarihleri...
ABONE OL
22.01.2021 - 11:33 |

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Yarıyıl tatili başlangıç ve sona eriş tarihleri...

Binlerce öğrenci bugün e-karne heyecanı yaşıyor. 25 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatilinin ardından okulların yeniden ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat tarihini yani ikinci dönem başlangıcını işaret etti. Peki Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Yarıyıl tatili başlangıç ve sona eriş tarihleri...

Binlerce öğrenci ve öğretmen bugün 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemi sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyor. Pandemi nedeniyle büyük bölümü uzaktan eğitim ile sürdürülen ilk dönemin bugün itibariyle sona ermesinin ardından 25 Ocak tarihinden itibaren yarıyıl tatili resmen başlayacak. Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan bir haftalık ara tatilin de eklenmesi ile öğrenciler bu yıl 21 günlük yarıyıl tatili geçirecek. Peki Okullar yeniden ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK/SONA ERECEK?

15 tatil 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak 15 Şubat tarihinde sona erecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde yüz yüze eğitime 15 Şubat itibariyle başlanmasının hedeflendiği birçok grupta bu tarihten itibaren yüz yüze eğitime geçilmesinin planlandığı duyurmuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?

 

Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liraİstanbul Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan yasa dışı ürün bulundu. Baskında, yurt dışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Ünlüler mahkemede neden 'fakirleşiyor'? Ozan Güven '5 bin lira kazanıyorum' dedi

Son dakika! Ünlüler mahkemede neden 'fakirleşiyor'? Ozan Güven '5 bin lira kazanıyorum' dedi

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! İşte istenen hapis cezası

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! İşte istenen hapis cezası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet