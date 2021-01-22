Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Yarıyıl tatili başlangıç ve sona eriş tarihleri...
Binlerce öğrenci bugün e-karne heyecanı yaşıyor. 25 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatilinin ardından okulların yeniden ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat tarihini yani ikinci dönem başlangıcını işaret etti. Peki Okullar ne zaman açılacak?
Binlerce öğrenci ve öğretmen bugün 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemi sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyor. Pandemi nedeniyle büyük bölümü uzaktan eğitim ile sürdürülen ilk dönemin bugün itibariyle sona ermesinin ardından 25 Ocak tarihinden itibaren yarıyıl tatili resmen başlayacak. Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan bir haftalık ara tatilin de eklenmesi ile öğrenciler bu yıl 21 günlük yarıyıl tatili geçirecek. Peki Okullar yeniden ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK/SONA ERECEK?
15 tatil 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak 15 Şubat tarihinde sona erecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde yüz yüze eğitime 15 Şubat itibariyle başlanmasının hedeflendiği birçok grupta bu tarihten itibaren yüz yüze eğitime geçilmesinin planlandığı duyurmuştu.