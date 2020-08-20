Okullarda HES’li denetimler başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime yönelik koronavirüs tedbirleri kapsamında, veli, öğrenci ve servis görevlilerinin HES kodu ile bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürlerinin cep telefonuna bunun iletilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladıklarını bildirdi. Çalışmanın detaylarını önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Selçuk, “Okullarımızı 21 Eylül’de yeniden açma konusunda çaba içerisindeyiz” dedi.

Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu’na “Okulum Temiz Belgesi” takdim törenininin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Simülasyon yapıldı

31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacak okulların kapılarını 21 Eylül’de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı. Selçuk, bunun tümüyle verilere ve bilimsel bulgulara dayalı olarak, Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu tablolara bakarak çok dikkatli şekilde, istişare ile verilecek kararlar olduğunu söyledi.

TSE ile Sanayi Bakanlığı’nın şemsiyesi altında “Hijyen geliştirmesi ve enfeksiyonu önleme” iş birliği protokolünü yaptıklarını hatırlatan Selçuk, 21 Eylül’de ders zilinin çaldığı andan itibaren öğrencilerin hangi alanda nasıl davranacakları, neler yapacakları, sınıfların ve koridorların, ıslak zeminlerin durumu, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususlar, servis araçlarındaki kurallar gibi tüm konuları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlar yaptıklarını anlattı. Bu çalışmaları, bütün okulların Okulum Temiz Belgesi’nin alınabilmesi için bir alt yapı kurmak amacıyla yaptıklarını dile getiren Selçuk, okulların denetlenmesi konusunda 2 bin denetmenin eğitim aldığını, böylece okulların hazır olup olmadığı konusunun ortaya konulduğunu aktardı.

‘Yazılım hazırladık’

Denetmenlerin ardından okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenci, veli ve servis görevlilerine yönelik eğitimler gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, şöyle konuştu: “Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Benim okulumda hangi hususlarda eksiklikler vardır, bu eksiklikleri okul olarak biz giderebilir miyiz, il müdürlüğünden hangi konularda destek almamız lazım, merkez teşkilatının katkı sağlaması gereken hususlar nelerdir? Bunların belirlenmesini önemsiyoruz. Okul belgeyi aldı, işlem bitiyor mu? Bitmiyor. Sürdürebilirlik önemli. Okulun sürekli temiz kalması hususunda bunu takip etmek için yazılım hazırladık.”

Dezenfektan, maske ve hijyen malzemeleri konusunda bir endişeleri olmadığını ifade eden Selçuk, “Bu Türkiye’de yaşadığımız bir problem ama okullar açılmazsa biz neyi kaybederiz, neyi kazanırız konusunda çok ciddi düşüncelere, tartışmalara ihtiyacımız var. Bu anlamda da bilim insanlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Okullar açılmadığında öğrencilerin öğrenme kayıpları nereye doğru evrilecek, bu kayıplar uzun sürerse ileride bizi hangi riskler bekliyor, bunların tedbirleri ne olmalı, velilerimize yönelik ne tür çalışmalar yapmalıyız... Bütün bunlarla ilgili olarak da düşünüyor ve bu rehberler vasıtasıyla sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.. Çocuklarımızın okul özlemini gidereceği ve bizleri gülen gözlerle bekleyeceği günlere hasretiz diyebilirim” dedi.

Okulların öncelikle hangi kademelerde açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizerek, “Bunu zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. Bize ‘şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur’ denildiğinde biz o kademelerde açarız” dedi.

Sınıflardaki seyreltilmiş modele ilişkin bilgi istenmesi üzerine de Selçuk, “Mekansal ve müfredat olarak bir seyreltmeden söz ediyoruz. Çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanlaması nasıl olacak, bütün bunlarla ilgili durumu zaman gösterecek” değerlendirmesini yaptı.

Uzaktan eğitim konusunda özel okullar ile devlet okulları arasındaki fırsat eşitliğine ilişkin makasın açıldığı yönünde görüşler bulunduğunun belirtilmesi üzerine Selçuk, şunları söyledi:

“Dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders verebilen ilk üç ülkenin içerisindeyiz. Yaptığımız işin milyonlarca öğrencimiz açısından başarıyla ortaya konulduğu bir durum var. Ama erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Bir takım ekonomik sorunlardan dolayı bazı altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var Türkiye’de. Bazı yaylalar, mezralar var mesela. Onlarla ilgili de tedbirleri alıyoruz.”

‘Hukukçular çalışıyor’

Ailede yaşlı birey ya da kronik rahatsızlığı bulunan çocukların uzaktan eğitim almaları konusunda bir alternatif sunulup sunulmayacağı sorusuna Selçuk, şu yanıtı verdi: “Hukukçularımız çalışıyor. Bu konuda esnek bir bakış açımız var hukukun gereği olarak.

Ayrıca daha sonra açıklayacağımız, tüm velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, servis görevlilerinin hepsinin HES kodu vasıtasıyla bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürünün cep telefonuna bunun iletilmesiyle ilgili bir alt yapıyı hazırladık. Ayrıntılarını, önümüzdeki haftalarda paylaşacağız.”

‘TEMASSIZ OYUNLAR’

Okullarda teneffüslerde temassız oynanacak oyunlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Selçuk, tarihsel oyunların da binlerce oyunluk liste çıkardıklarını ve “Temassız Oyunlar” isimli kitapçık hazırladıklarını bildirdi.

‘Çocuklarımızı mağdur etmeyiz’

Selçuk, gelecek yıl YKS’ye girecek öğrencilere yönelik seyreltilmiş müfredatın nasıl olacağına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Biz çocuklarımızı mağdur etmeyiz. Onların avantajına bakarız. Müktesep hakları hiçbir zaman görmezden gelmeyiz. Bu mesele, sadece Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının işi de değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan toplantılarda ilgili tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar bir ortak değerlendirme ortaya koyuyorlar ve neticesinde kararlar veriliyor. Burada bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Bu ana kararlar ortaya çıktığında, ki yakın zamanda bunun olabileceğini tahmin ediyoruz, biz çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağı konusunda net açıklama yaparız. Nasıl geçen dönemdeki sınava giren çocuklarla ilgili beklentinin ötesinde bir iyileştirme yaptık, bu çocuklarımız için de gerekeni yaparız. Onlar derslerine devam etsinler.”