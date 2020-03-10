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10.03.2020 - 20:39 |

Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Olanlar Oldu nerede çekildi?

Ata Demirer ve Tuvana Türkay'ın başrollerinde oynadığı Olanlar Oldu filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan Olanlar Oldu filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen soruların yanıtlar...

Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Olanlar Oldu nerede çekildi?

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NEDİR?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi’nde yer alan Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.

OYUNCU KADROSU

Ata Demirer Olanlar Oldu’da hem bir tekne kaptanı hem de 60'lı yaşlarda Döndü karakterini canlandırıyor. Ata Demirer’e kadroda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon eşlik ediyor.

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