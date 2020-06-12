MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar
ABONE OL
12.06.2020 - 12:44 | | DHA

Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar

Sakarya'da bir süre önce hayatını kaybeden Mustafa Yaman’ın tekerlekli sandalyesi, çocukları tarafından şeker hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybeden Necdet Sümer’e hediye edildi.

Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar

Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi’nde yaşayan Necdet Sümer'in sağ bacağı, 5 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle kesildi. Necdet Sümer, maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığı akülü sandalye için hayırseverlerden yardım istedi. Bir süre önce yaşamını yitiren Mustafa Yaman’ın çocukları, Necdet Sümer’e babalarının tekerlekli sandalyesini bağışlama kararı aldı. Aile, Kızılcaali Mahallesi Muhtarı Faik Çakar ile irtibata geçti. Muhtar Çakar da Serdivan ilçesinde yaşayan aileden teslim aldığı tekerlekli sandalyeyi Necdet Sümer’e teslim etti.

Akülü aracıyla gezen Necdet Sümer, “Serdivan ilçesinden akülü araç gönderdiler. Bu aracın sahibi Mustafa amca rahmetli olmuş, çocukları da bu aracı bize layık gördüler. Mustafa Amcaya Allah’tan rahmet dilerim, çocuklarına da teşekkür ederim bu aracı bana verdikleri için. Şimdi sosyal yaşantım düzeldi her yere gidebiliyorum” dedi.

Kızılcaali Muhtarı Faik Çakar da, “Aracı Necdet kardeşimize teslim ettik. Şimdi kahveye, camiye kolaylıkla gidebiliyor. Bu aracı bize gönderen Serdivan ilçesindeki Yaman ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu konduARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Yılanın metresi 300 liraya' yılan yakalıyor!'

'Yılanın metresi 300 liraya' yılan yakalıyor!'

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Kurum içi düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemler belirlendi

Kurum içi düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemler belirlendi 

Sıradaki Haber