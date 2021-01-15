Ölümden dönen hemşire kabusu anlattı: 'Yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit etti

Bıçakla hastaneye girdi. Eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşireyi rehin aldı. O saldırganın daha önce hakaret ve basit tehdit suçlarından cezalandırıldığı ortaya çıktı.

26 yaşındaki bir çocuk annesi hemşire Hayrünisa Can görevi başındayken ablasının eski sevgilisi tarafından rehin alınmış ve bıçaklanmıştı. Ölümden dönen hemşire İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

İfadesinde ablasının eski sevgilisi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. İstanbul Şişli'de 30 Aralık'ta gerçekleşen olayın ardından ağır yaralanan Hayrünisa hemşire taburcu olduktan sonra soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

Hayrünisa Can ifadesinde, "Ramazan K. beni rehin almadan önce Instagram üzerinden açtığı sahte hesaplarla tehdit etmişti. 'Benim kim olduğumu biliyorsun. Ablana söyle param gelmezse seni işten attıracağım. İki güne param gelmezse açacağım hesağlar ben cezaevinden çıkana kadar açık kalır. Sen salaksın, geri zekalısın. Ablanla kocan birlikte oluyor. İstersen ablanın arkadaşlarına sor' yazdı. Mesajlarında beni öldüreceğini, yüzüme kezzap atacağını ve kızıma zarar vereceğini de söyledi. Ertesi günde hastanedeki olay gerçekleşti." dedi.

Hayrünisa Can'ın avukatı Muhterem Aktaş da Ramazan K. hakkında hakaret, tehdit, şantaj, öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ceza davası açılmasını talep etti.