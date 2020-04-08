Ölümü şoke etmişti... Şüpheler doğru çıktı! Corona virüs testi pozitif çıktı...

Manavgat'ta geçen pazartesi günü öğleden sonra arkadaşı Murat Çağlar'ın evine giden KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, bir anda fenalaştı. Murat Çağlar tarafından haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüseyin İncirbelen'in geçen ay nefes darlığı şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve şüphe üzerine yapılan testte corona virüs (Kovid-19) tanısının negatif çıktığının belirlenmesi üzerine cumhuriyet savcısı yeniden test yapılmasına karar verdi. Önceki gün yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine Hüseyin İncirbelen'in temasta olduğu kişiler aranmaya başlandı.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin İncirbelen'in ağabeyi ile evine ziyarete gittiği arkadaşı Murat Çağlar hastaneye sevk edildi. Corona virüs testi yapılan Murat Çağlar ve ağabey hastanede gözlem altına alındı.

Yetkililerin, Hüseyin İncirbelen'in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak, evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundukları öğrenildi. Murat Çağlar ve Hüseyin İncirbelen'in ağabeyinin de yapılacak test sonucuna göre evde karantina uygulanacağı veya hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Ayrıca Hüseyin İncirbelen'in vefat ettiği daire ve apartmanda da dezenfektan çalışması yapıldığı belirtildi.