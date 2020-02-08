Onlar neden pas geçti?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kaza kırım raporu yön verecek. Şu an yalnızca iki pilotun şüpheli olduğu soruşturmada, ön rapor şüpheli sayısının artıp artmayacağını belirleyecek.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 4 savcı görevlendirildi. Kazanın oluşumuna yönelik ön ve kesin rapora ilişkin tüm deliller toplandı. Kaza Kırım ekibi enkaz alanında çalışmalarını bitirdi. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak”tan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olan iki pilotun sağlık durumlarının henüz ifade almaya elverişli olmadığı öğrenildi. Pilotların kan örnekleri alınarak, alkol veya uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için inceleme yapılıyor.



Kaza kırım raporu



Savcılık soruşturma kapsamında, uçaktan yaralı olarak kurtulan veya yaralı olmayan tüm yolcuların, uçağın inişini hazırlayan ekibin, kule görevlilerinin ifadelerinin alınma işlemleri başlandı. Yaralanmayan yolcuların bilgi sahibi olarak ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında, öncelikle uçağa ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi tarafından bir ön rapor hazırlanacak. Rapordaki tespitlere ve sorumluluk derecelerine göre, kişilerin hukuki durumu belirlenecek bu sonuca göre soruşturmadaki şüpheli sayısı artabilir. Soruşturma kapsamındaki, araştırılan bir diğer hususta kaza yapan uçaktan önceki iki uçağın neden pas geçtiği konusu. Savcılık bu uçakların pilotlarının da neden pas geçtiklerinin ortaya çıkması için pilotların bilgisine başvuracak. Öte yandan ABD’den gelecek, aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyetin yarın yapacağı incelemenin ardından enkaz kaldırılacak.



‘52 yaralı tedavi görüyor’



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, uçak kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Turhan, yaralıların durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Şu anda hastanelerimizde 52 vatandaşımız tedavi görüyor. Bunların 8’i yoğun bakımda” dedi. Turhan’a ziyaretinde, Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da eşlik etti.



Brace pozisyonu hayat kurtarır



Uçak kazalarında, yaralanmaları minumuma indirmenin mümkün olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Fiziktedavi ve Rehabilatasyon Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin, “Çarpma anında en güvenli pozisyon brace pozisyonudur” dedi. Alptekin pozisyonu şöyle anlattı: “Baş mümkün olabildiğince öne eğilir, dizler koltuğa doğru yanaştırılır ve baş yukarıdan ellerin birleştirilmesiyle korunur. Kaza sırasında bu durumun sağlanması ve kemerin takılı olması hayatta kalma şansını artırmaktadır.”