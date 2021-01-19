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19.01.2021 - 13:17 | | DHA/İHA

Onlarca üniversite öğrencisini tuzağa düşürdüler

Ankara'da kullanılmaz halde olan ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, çaldıkları lüks otomobillere kopyalayarak ve araç satışında üniversite öğrencilerini kullanan çete çökertildi.

Onlarca üniversite öğrencisini tuzağa düşürdüler

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, lüks oto hırsızlığının artması üzerine 6 ay boyunca süren takip sonucunda 8 kişilik çeteyi tespit etti. Çete lideri M.E.'nin de aralarında bulunduğu M.S.E., A.A., A.İ., M.K., F.F.A., İ.T. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Sipariş üzerine çalışan çetenin, ağır hasarlı ve kullanılamayacak düzeyde olan lüks araçları satın alarak, çaldıkları aynı model araçlar ile bilgilerini değiştirdiği ve bu yönteme de 'change' adı verildiği öğrenildi. Çaldıkları araçların motor ve şasi numarasını, kullanılamaz halde olan araçlar ile değiştiren çetenin, bu araçların satışında üniversite öğrencilerini kullandığı tespit edildi.

Üniversite öğrencilerinin kalabalık olduğu bölgelerde öğrenciler ile iletişime geçen zanlıların, öğrencilere "1 yıl içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabiliyoruz, daha fazla satmamız durumunda vergi ödemek zorundayız. Sizin üzerinizden arabaları satalım, her satış için bin lira veririz" diyerek onları tuzağa düşürdüğü belirlendi.

15 lüks aracın satışını öğrenciler üzerinden yaparak, 2,5 milyonluk kazanç elde eden çete üyelerinin banka hesaplarına bloke konuldu. Adliyeye çıkarılan ve aralarında çete lideri olduğu öğrenilen M.E. ve M.S.E., A.İ. F.F.A. tutuklanırken A.A., M.K., İ.T. ile B.Ö. adli kontrol ile serbest kaldı.

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