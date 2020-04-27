27.04.2020 - 03:22 |
Önyazı Nasıl Yazılır? Ön Yazıtdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Ön Yazı Kelimesinin Doğru Yazılışı
Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Önyazı kelimesidir. Peki Önyazı kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.
Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Önyazı kelimesidir.
ÖN YAZI MI, ÖNYAZI MI?
TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Ön yazı" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.
TDK'da kelimenin doğru yazımı "ön yazı" şeklinde ayrı yazılır.
5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı