Önyazı Nasıl Yazılır? Ön Yazıtdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Ön Yazı Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Önyazı kelimesidir.



ÖN YAZI MI, ÖNYAZI MI?



TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Ön yazı" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.



TDK'da kelimenin doğru yazımı "ön yazı" şeklinde ayrı yazılır.